Guasti a Roma: Treni in Ritardo e Cancellati, Stazione di Termini in Crisi

A partire dalle ore 6:30 di mercoledì 2 ottobre, la circolazione ferroviaria nel nodo di Roma è stata sospesa a causa di un guasto alla linea. Questo inconveniente ha interessato vari tipi di treni, tra cui Alta Velocità, Intercity e Regionali, con conseguenti ritardi e cancellazioni nelle stazioni di Roma Termini e Roma Tiburtina. Rfi ha comunicato che i tecnici sono al lavoro per risolvere il problema.

Già alle 7:50, la situazione non era migliorata e i passeggeri sono stati avvisati della continuazione della sospensione della circolazione. Gli schermi elettronici delle due principali stazioni romane erano fuori uso, e le notizie relative ai cambiamenti nella circolazione venivano comunicate tramite altoparlanti e messaggi sms.

Molti treni hanno subito modifiche di percorso o ritardi. Tra i treni interessati figurano numerose corse tra Napoli e Milano, Fiumicino e altre località. La lista include anche treni come il FR 9606 da Napoli Centrale a Milano Centrale e l’IC 581 da Firenze Santa Maria Novella a Roma Termini, con orari specifici.

Oltre ai treni soggetti a modifiche, ci sono stati anche numerosi cancellazioni. Tra le corse annullate ci sono i treni come il FR 9616 da Napoli Centrale a Milano Centrale e il FB 8623 da Torino Porta Nuova a Roma Termini. Questo ha causato notevoli disagi, in particolare ai passeggeri che dovevano raggiungere l’aeroporto di Fiumicino.

Intorno alle 9:30, Trenitalia ha informato i viaggiatori che la situazione era ancora difficile, con la circolazione dei treni fortemente rallentata e potenziali tempi di percorrenza aumentati fino a 160 minuti. Ai passeggeri è stato consigliato di riprogrammare i loro viaggi in base ai cambiamenti delle condizioni.

Questi eventi hanno messo in evidenza le problematiche nella rete ferroviaria romana, creando disagi significativi per migliaia di viaggiatori, sia per motivi di lavoro che di turismo. Il disguido ha coinvolto anche i treni regionali, aggravando la situazione e richiedendo un tempestivo intervento per ripristinare la normale circolazione.