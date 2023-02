Guarisce sotto i suoi occhi, come per miracolo, appena sente nominare chi potrebbe salvarlo: il suo miglioramento è incredibile.

Un gatto dal manto nero, dagli occhi gialli e di nome Finn, già particolarmente celebre in rete, è diventato in questi giorni il protagonista di un miracoloso episodio. Il quale avrebbe lasciato moltissime persone senza fiato dopo aver scoperto il potere intrinseco custodito nelle “salvifiche” parole pronunciate durante una clip dalla sua migliore amica umana. Fra queste dunque, la prima a rimanere sorpresa del miglioramento del micio, sarebbe stata proprio la sua fedele padroncina.

Guarisce miracolosamente appena lo sente nominare: incredibile

Sembrava un giorno come tutti gli altri quando Finn avrebbe iniziato ad assumere un comportamento anomalo. Il gatto non smetteva di zoppicare, ha spiegato turbata la padroncina di Finn rivolgendosi ai suoi fan. Il micio ha tre anni e aveva sempre dimostrato di essere in buona salute, finché qualcosa sembrava averlo turbato.

Finn – che vive con la giovane in Nuova Scozia, Canada – avrebbe iniziato a manifestare dei primi segni di squilibrio fisico alle prime luci del mattino. Ma la sua amica umana avrebbe involontariamente sottovalutato tali sintomi credendo che si trattasse di uno banale scherzo di Finn.

Pertanto la ragazza avrebbe deciso, nel frattempo, di recarsi a lavoro e di controllare le sue condizioni di salute più tardi, una volta rientrata a casa. Al suo ritorno, quando ha trovato Finn nelle medesime condizioni e molto meno reattivo del solito, avrebbe iniziato a preoccuparsi e avrebbe contattato il suo veterinario di fiducia. Entrambi hanno concordato per una visita la mattina successiva. Eppure, il giorno dopo, la ragazza ha assistito a un vero “colpo di scena“.

Durante i preparativi per recarsi allo studio veterinario, la ragazza ha recuperato il trasportino di Finn e lo ha avvicinato al micio. In quell’esatto momento Finn ha smesso di zoppicare e si è allontanato da esso, con nonchalance, lasciando così la sua padroncina a bocca aperta. Il virale filmato è stato pubblicato dall’account TikTok di @sirfinnusa lo scorso 28 gennaio. Con 5.3 milioni di visualizzazioni aggiunte e 1.2 milioni di apprezzamenti, quest’ultimo video di Finn sarebbe uno dei più popolari finora condivisi in rete sulla sua estrosa personalità.

“Vuoi dirmi che se zoppico non ricevo più dolcetti?” ironizza infine, in didascalia al post, la ragazza provando a interpretare pubblicamente quello che sarebbe potuto essere il pensiero del suo Finn al momento della sua sorprendete reazione davanti alla telecamera, e – parallelamente – con il fine di tentare di trovare una lecita spiegazione al suo insolito comportamento.