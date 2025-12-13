Guardie ecozoofile a La Spezia

La provincia della Spezia è sede di numerose realtà associative che si impegnano nel volontariato e nella tutela degli animali. Tra queste, l’associazione “Guardie ecozoofile volontarie La Spezia ODV” si distingue per il suo impegno nella promozione della cultura della solidarietà e della consapevolezza zoofila.

L’associazione è nata e si è rapidamente radicata sul territorio provinciale, affiliandosi a Federgev Italia, ente iscritto al ministero dell’Ambiente. Ha sede nel comune di Santo Stefano Magra e la sua missione si inserisce in una visione più ampia che mira a promuovere una cultura della solidarietà e della consapevolezza zoofila, contribuendo alla tutela del bene comune rappresentato dagli animali d’affezione.

Le Guardie ecozoofile rivestono la qualifica di pubblici ufficiali limitatamente agli interventi nel campo della vigilanza zoofila, con autorità nell’accertamento di reati e nella tutela degli animali sul territorio provinciale spezzino. Gli obiettivi primari dell’associazione si concentrano sulla vigilanza sugli animali d’affezione e sulla lotta al maltrattamento animale, attraverso la prevenzione tramite controlli sul territorio, la sensibilizzazione della cittadinanza e il contrasto al randagismo.

Le Guardie ecozoofile gestiscono segnalazioni dei cittadini via email e gli interventi includono la verifica del microchipping obbligatorio, il controllo sull’uso del guinzaglio in aree pubbliche, la vigilanza sul rispetto delle normative regionali e comunali, oltre a pattugliamenti preventivi su tutto il territorio provinciale. L’associazione interviene attivamente per affrontare situazioni di randagismo, verificare le condizioni di detenzione degli animali e accertare casi di maltrattamento o abbandono.

L’associazione ha in programma un importante lavoro di educazione zoofila attraverso progetti strutturati rivolti alle scuole del territorio, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza sulla corretta gestione dell’animale d’affezione e promuovere una cultura del rispetto verso tutti gli esseri viventi. Per chi desidera intraprendere l’attività di volontariato come Guardia ecozoofila, è necessario completare un corso di formazione tenuto in sede da professionisti qualificati. Per segnalazioni di maltrattamento, abbandono o altre problematiche relative agli animali d’affezione, è possibile contattare l’associazione via e-mail.