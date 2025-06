Guardia di Finanza e ACN: Nuova Alleanza per la Cybersecurity

La sicurezza cibernetica è un tema cruciale nella tutela delle infrastrutture nazionali. In tal senso, la Guardia di Finanza e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) hanno recentemente siglato un accordo per migliorare la collaborazione in questo ambito.

Il protocollo d’intesa è stato firmato dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, e dal Direttore Generale dell’ACN, Prefetto Bruno Frattasi. L’intesa si propone di ottimizzare l’operatività delle due entità mediante la condivisione di informazioni relative a incidenti informatici che interessano tanto il settore pubblico quanto quello privato. Inoltre, il programma include attività di formazione e campagne di sensibilizzazione, mirate a promuovere una maggiore consapevolezza sulla sicurezza digitale.

L’accordo prevede il coinvolgimento del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza, un’unità altamente specializzata nelle investigazioni digitali. Questo team fornirà supporto tecnico all’ACN, assicurando competenze specifiche e risorse qualificate per affrontare le crescenti minacce informatiche.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: arenadigitale.it