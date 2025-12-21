8 C
Roma
domenica – 21 Dicembre 2025
Da stranotizie
Guardia di Finanza dona gadget a ospedale Grosseto

È Finzy, la mascotte delle Fiamme gialle, a decorare i quaderni donati ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’ospedale di Grosseto. Una delegazione della Guardia di Finanza, guidata dal comandante provinciale, il colonnello Diego Patriarca, ha consegnato i doni ai bambini.

Il personale delle Fiamme gialle ha incontrato lo staff della Pediatria dell’ospedale Misericordia, alla presenza della direttrice del reparto, Susanna Falorni, del direttore dell’Emergenza urgenza, Mauro Breggia e di Michele Dentamaro, direttore medico di presidio. I finanzieri maremmani hanno consegnato alle bambine e ai bambini del reparto, dell’ambulatorio e del Pronto soccorso pediatrico materiali utili per le attività ricreative come quaderni per disegnare, diari, gadget, penne colorate e fumetti con protagonista Finzy.

Il colonnello Diego Patriarca ha voluto ribadire la vicinanza della Guardia di finanza nei confronti dei pazienti del reparto e di tutti gli operatori sanitari per il quotidiano lavoro svolto, ringraziando per l’accoglienza riservata. Da parte della dottoressa Falorni, del dottor Breggia e del dottor Dentamaro è stato espresso uno speciale ringraziamento alle Fiamme gialle per il sentimento di vicinanza espresso e per le donazioni ricevute.

