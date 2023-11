Guardì dà del cane a Magalli: il video a Le Iene e la reazione del conduttore

Michele Guardì in questi giorni è finito al centro di una sh1tstorm dopo che Le Iene hanno divulgato alcuni suoi fuori onda registrati a sua insaputa nella cabina regia de I Fatti Vostri.

Audio che risalgono al 2010 e che erano già stati mandati in onda su La7 ai tempi ma con la voce distorta. All’epoca, infatti, il pubblico non sapeva che si trattasse della voce dello storico regista e autore.

“Sapevano. Sapevano tutti. E se non sapevano, in moltissimi avevano capito. Quando? Dopo che avevo trasmesso, più di 10 anni fa (su La7), il famigerato audio di cui si parla in questi giorni, e che stasera sarà riproposto da Le Iene su Italia1. Capirono dirigenti televisivi di tutte le emittenti, conduttori, giornalisti, cronisti tv e perfino austeri critici. Sapevano. Capirono. Ma nessuno disse, scrisse, fece nulla”.