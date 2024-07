“Guardate cosa mi è successo” Il famosissimo irriconscibile si mostra così sui social: se l’è vista brutta

Allergie, reazioni violente al contatto con certe sostanze o alle punture di insetti possono rivelarsi “scherzi” davvero brutti. Le conseguenze possono anche rivelarsi peggiori del previsto, alcuni hanno perso molto di più di un po’ di tempo per la convalescenza. L’incontro ravvicinato dal quale è uscito devastato l’attore Matthew McConaughey non è di tipo extraterrestre, ma pur sempre molto spiacevole.

L’attore, una celebrità apprezzata e amata da milioni di appassionati di cinema, ha avuto un incontro ravvicinato con un’ape finito non troppo bene. Lo dimostra la foto che ha condiviso su X, dove mette in mostra il suo viso uscito malconcio da una gran bella puntura d’ape. L’attore 54enne sorride mostrando il suo occhio destro gonfio.

Nella didascalia, Matthew McConaughey ha scritto “bee swell”, un gioco di parole tra “bee” (ape) e l’espressione “be swell” (che significa essere gonfio o forte). La foto dell’attore ha subito catturato l’attenzione dei tantissimi fan, i quali hanno reagito e commentato in massa il post. Una celebrità come lui non passa di certo inosservata anche per eventi “piccoli” come questi. Nonostante tutto, Matthew McConaughey sembra in buona salute e di buon umore a vedere la fotografia pubblicata.

Secondo fonti vicine a ‘People’, l’attore non ha impegni sul set in questo periodo, e non ci sono danni per la sua attività che, come intuibile, include la presenza e la centralità del suo viso, del suo aspetto sul set. Matthew McConaughey quindi può permettersi di prendersi una pausa e riposarsi attendendo che l’occhio torni alla normalità. Si sa che l’attore ha preso una lunga pausa dal cinema, con l’ultima apparizione vocale nel ruolo di Buster Moon in Sing 2.

Tra le molte reazioni, c’è stata anche quella di Bear Grylls, un altro viso molto noto che ne ha passate, anche con punture di insetti. L’esperto di sopravvivenza ha raccontato con ironia di aver vissuto una situazione simile a quella dell’attore. Molti forse ricorderanno il viso gonfio di Grylls in una puntata di un suo programma incentrato sulla sopravvivenza in luoghi estremi.

Il commento dell’ex militare all’attore non ha offerto consigli fondamentali, ma vale la pena soffermarsi sul tema. In caso di punture di ape o di altri insetti, è importante controllare se il pungiglione è rimasto nella pelle. Importante detergere la zona colpita, applicare impacchi freddi o ghiaccio e rivolgersi a un farmacista per richiedere il giusto trattamento a seconda della puntura e delle condizioni del segno sulla pelle. Evitare di grattarsi, anche se il fastidio dovesse essere molto forte.