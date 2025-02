Guardate cosa fa nonostante la padrona lo implori.

Non c’è modo di convincere un cane a entrare in casa quando ama la neve. Questo è il caso di un cane che, nonostante le preghiere della sua padrona e le basse temperature, preferisce restare all’aperto nel gelo. Il video mostra chiaramente l’animale, con la sua folta pelliccia, godere della tempesta di neve, che ricopre il suo corpo, trasformandolo in un soffice manto bianco. La padrona, disperata, chiede al suo cane di entrare per non far uscire l’aria calda, ma le sue suppliche sono vane.

Il cane, probabilmente un Siberian Husky, sembra essere del tutto a suo agio nella neve, il che suggerisce che il freddo non rappresenti un problema per lui. La sua pelliccia impermeabile lo difende dalle intemperie, mentre il suo atteggiamento comunica chiaramente il desiderio di non essere disturbato. Si tratta di un comportamento tipico di alcuni cani da neve, che non trovano conforto nel calore domestico.

Le reazioni degli spettatori al video variano: alcuni si preoccupano per il freddo che potrebbe patire, mentre altri notano che il suo comportamento non è insolito per una razza abituata a vivere in ambienti freddi. Nonostante gli sforzi della padrona per convincerlo a rientrare, il cane rimane fermo nella sua scelta, dimostrando una chiara preferenza per l’ambiente gelido. Anche un altro cane che osserva dalla finestra sembra non comprendere perché il suo simile preferisca il gelo della neve al caldo dell’interno.