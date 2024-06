Guardare le Olimpiadi ti farà mangiare di più: gli esperti confermano

Sappiamo perfettamente che facendo attività fisica sviluppiamo un grande appetito, ma, guardare lo sport su uno schermo può anche influenzare quanto mangiamo? Scopriamo insieme se le prossime Olimpiadi avranno questo “magico” effetto o meno su di noi.

Nello specifico, dopo aver visto gli incredibili effetti del formaggio, i ricercatori hanno come prima cosa invitato 112 studenti al laboratorio sperimentale dell’Ecole de Management di Grenoble per guardare un video. La metà degli studenti ha guardato un video in cui uomini e donne facevano sport, mentre l’altra metà ne ha guardato uno senza alcuna attività fisica.

Successivamente, ogni studente ha ricevuto una tazza di caramelle da 70 g e gli è stato chiesto di giudicarne la qualità (mangiandole) per tre minuti. Già i primi risultati sono apparsi decisamente interessanti: gli studenti che hanno visto il video sportivo hanno mangiato più caramelle di quelli che hanno visto quello senza attività fisica.

Inoltre, come se non bastasse, gli studenti maschi consumavano molte più caramelle rispetto alle studentesse. Per indagare queste differenze, i ricercatori hanno effettuato un secondo studio.

In questo caso sono state analizzate esclusivamente le studentesse, alle quali sono stati fatti guardare diversi filmati che ritraggono sport facili (come la corsa leggera) o difficili da praticare (atletica leggera, salto in lungo, ginnastica, baseball, rugby o arrampicata). Dopo la visione, è stata nuovamente fatta una prova di assaggio con le caramelle. In questo caso i risultati sono ancora più clamorosi.

Le ragazze che hanno guardato il video sugli sport facili hanno mangiato molte più caramelle (30,1 grammi) rispetto a quelli che hanno guardato il video sugli sport difficili (18 grammi). Gli autori dunque concludono che la facilità o la difficoltà dell’esercizio mostrato ha un impatto significativo sul consumo di caramelle. Ma come spiegare tali risultati? La motivazione nel raggiungere un obiettivo ci potrebbe venire in aiuto.

La ricerca mostra che il raggiungimento di obiettivi più piccoli (come l’esercizio fisico) può far sentire le persone di essersi guadagnate una pausa, il che può portare a consumare più cibo. Pertanto, completare un allenamento potrebbe renderti più propenso a ricompensarti con cibo extra rispetto a quando non avessi terminato la sessione.

Inoltre, se il soggetto percepisce l’esercizio mostrato come facile piuttosto che difficile, può immaginare più facilmente di eseguirlo, con conseguente maggiore sensazione di progresso verso i propri obiettivi di fitness.

Le conseguenze di una simile ricerca, sono innumerevoli, e sono da ricercare ad esempio in un marketing mirato a incoraggiare stili di vita più sani.

In conclusione, dopo aver visto perché è meglio non lavare mai il pollo crudo, gli autori suggeriscono di mostrare un esercizio facile (come camminare o fare jogging) seguito da uno più impegnativo (come lo sprint o la maratona). Questo approccio può motivare le persone a iniziare con esercizi di base, ricordando loro che c’è ancora molta strada da fare per raggiungere i propri obiettivi di fitness.