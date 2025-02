Guarda cosa fa questo pesce quando sa che sta per ricevere da mangiare: è esilarante

Il video di un pesce di nome Gilbert ha suscitato molto divertimento e interesse sui social media. Gilbert si agita visibilmente quando vede arrivare un bicchiere con dentro delle vongole, il suo cibo preferito. La reazione del pesce è così esuberante da far sorridere chi osserva, dimostrando che anche i pesci possono esprimere gioia, proprio come i cani scodinzolando. Il bicchiere in questione, inizialmente poggiato sul bordo dell’acquario, nonostante sembri insignificante, ha un grande significato per Gilbert.

La didascalia del video suggerisce che Gilbert fosse molto affamato e non vedeva l’ora di ricevere il pasto. Tuttavia, il suo padrone sembra divertirsi a mantenerlo in attesa, lasciando le vongole per un po’ di tempo prima di servirle. Questo gioca sul contrasto tra l’entusiasmo del pesce e l’attesa frustrante. Gilbert, che vive probabilmente da solo in acquario, potrebbe essere afflitto dalla noia, aumentando la sua eccitazione al vedere il cibo.

Gli utenti che hanno commentato il video sono rimasti colpiti dalla capacità di Gilbert di riconoscere il padrone e il contenuto del bicchiere, suggerendo un’intelligenza sorprendente per un pesce. Finalmente, quando le vongole vengono posizionate nel suo acquario, l’entusiasmo di Gilbert sembra calmarsi, indicando che è finalmente ora di cena. Questa scena non solo intrattiene ma offre anche uno spunto di riflessione sull’umanità che si può trovare in comportamenti animali.