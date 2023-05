'Guarcino-Campocatino 2023' al via Campionato Velocità Salita Auto Storiche

Al via la terza edizione della Guarcino-Campocatino, terza prova del Civsa – Campionato Italiano Velocità Salita Auto storiche, con grande soddisfazione degli Organizzatori per la costante ascesa, in termini di gradimento, della competizione. Per il terzo anno consecutivo sarà presente la Polizia di Stato che, con il Camper Azzurro, incontrerà i giovani delle scuole per diffondere la cultura della guida sicura, a conferma della solida collaborazione instaurata. Verrà allestito Pompieropoli il camp dimostrativo dell’attività dei Vigili del Fuoco. Attraverso percorsi particolari e attività ludico-educative, i bambini potranno apprendere le basi della prevenzione incendi e conoscere mezzi e attrezzature utilizzati durante gli interventi.

Grande novità di quest’anno l’iniziativa dell’Aci “Ogni Pilota un albero“, che prevede la piantumazione di un albero per ogni partecipante, per contrastare l’emissione di CO2 dei bolidi in gara. Sabato 20, alle ore 10:00 nell’area antistante il Municipio di Guarcino, alla presenza delle Autorità, si procederà alla piantumazione del primo albero: preludio alle decine di alberi che saranno piantati nei giorni successivi alla gara. Novità assoluta del 2023 la partnership con la Fondazione Gaia von Freymann, nata per volontà di Edward von Freymann, papà di Gaia, ragazza meravigliosa che ha perso la vita insieme all’amica Camilla a Corso di Francia a Roma, investite sulle strisce pedonali da un automobilista che guidava ubriaco.

Edward von Freymann, intervenuto alla presentazione della gara, ha illustrato le nobili finalità della Fondazione, che si prefigge lo scopo di assistere legalmente e psicologicamente le famiglie colpite da questi drammi. Gli Organizzatori della Guarcino-Campocatino e la Fondazione Gaia von Freymann intendono avviare insieme progetti innovativi sul tema dell’inclusione e della guida sicura. Tutto è pronto a Guarcino sabato 20 e domenica 21 maggio p.v., per una “due giorni” all’insegna dello Sport, della Sicurezza, della Sostenibilità e del Sociale.