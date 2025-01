Guanti Termici Invernali Unisex SIMARI con Touch Screen, Antiscivolo e Antivento per Guida, Ciclismo, Sci e Attività Outdoor SMRG102

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Price: 19,98€

(as of Jan 02, 2025 16:30:29 UTC – Details)





Dal marchio

TI ACCOMPAGNANO SEMPRE

ATTRAVERSARE IL FIUME, SUPERARE LA MONTAGNA

SIMARI è stata fondata per sostenere le persone nel vivere il divertimento.

Ogni prodotto è progettato con grande attenzione al colore e all’utilità. Il nostro obiettivo per ogni prodotto è quello di raggiungere la convenienza attraverso il design e l’energia attraverso l’arte.Sosteniamo i più alti standard di integrità in tutte le nostre azioni. Miriamo a fornire a tutti i nostri clienti prodotti di alta qualità e un servizio di alta qualità.

Migliore Scelta

SIAMO RINATI NEL FREDDO

LET’S GET OUT AND ENJOY THE COLD

【Antivento e caldo】I guanti invernali SIMARI sono realizzati in 95% poliestere e 5% spandex, con la calda fodera in flanella. I polsini elastici si adattano meglio al palmo e impediscono il vento freddo. In caso di freddo i guanti SIMARI possono fornire abbastanza calore per mantenere le mani calde in modo che le mani possano muoversi normalmente e in modo flessibile.

【Design touch screen】il dito indice del guanto ha uno speciale modulo touch screen, che rende il guanto con funzione touch screen, può utilizzare dispositivi intelligenti come telefono cellulare e computer sensibilmente, che è comodo e pratico.

【Design sicuro e umanizzato】ci sono abbastanza particelle di silicone sul palmo, sul dito indice e sul dito medio per migliorare le prestazioni antiscivolo dei guanti, in modo che i guanti possano afferrare saldamente e avere una buona sicurezza. Il design del modello riflettente sui guanti può emettere luce al buio per migliorare la sicurezza di lavoro o di guida durante la notte.

【Occasioni applicabili】i guanti invernali SIMARI possono essere utilizzati sia da uomini che da donne, adatti per ciclismo, corsa, guida, moto, passeggiate, equitazione, trekking, arrampicata, golf, pesca, tiro, esercizio fisico, lavoro all’aperto o a casa all’inizio della primavera o in autunno.

【Consigli caldi】non hai alcun rischio di provare, devi solo credere, saremo sempre con te. Qualsiasi domanda, siamo disposti a provare il nostro meglio per risolverlo, senza alcun requisito. Se tutti i clienti sono soddisfatti del nostro prodotto, sarà il nostro più grande successo.