Guanti Sportivi Invernali Antivento e Touchscreen per Corsa, Ciclismo e Escursionismo – Ideali per Uomo e Donna

Price: 11,99€

(as of Jan 16, 2025 06:30:30 UTC – Details)





Dal marchio

BLUEVER vita all’aria aperta

Adoriamo il campeggio e le escursioni all’aria aperta. BLUEVER significa godersi la bellezza della natura e la gioia di esplorare.

Siamo orgogliosi della qualità e della durata dei nostri prodotti. Ogni articolo BLUEVER è attentamente progettato e rigorosamente testato per soddisfare le esigenze outdoor. Utilizziamo i materiali più pregiati e utilizziamo un’attenta lavorazione artigianale per creare attrezzature in grado di resistere ai rigori della natura selvaggia.

campeggio ed escursionismo

Cosa offre BLUEVER?

BLUEVER offre una gamma di prodotti per campeggio ed escursionismo all’aperto di alta qualità, tra cui tende, materassini e accessori per esterni.

Perché dovresti scegliere i prodotti BLUEVER?

BLUEVER è noto per la sua qualità e durata. Utilizziamo i materiali più pregiati e le tecniche di produzione avanzate per garantire che i nostri prodotti possano resistere ai rigori dell’esterno.

BLUEVER offre assistenza clienti?

Sì, BLUEVER attribuisce grande importanza alla soddisfazione del cliente.

Compatibile con il touchscreen: indossando i guanti touchscreen BLUEVER, puoi facilmente utilizzare lo smartphone o un altro dispositivo elettronico per proteggere le mani. Il pollice, l’indice e la punta delle dita su entrambe le mani sono progettati con tessuto conduttivo resistente per una lunga durata.

Buona funzione antiscivolo: il modello di trazione in silicone antiscivolo che copre il palmo e le dita dei guanti touchscreen ti assicura un oggetto di tenuta sicuro nelle attività all’aperto o negli sport.

Mantieni le mani calde: la fodera interna è morbida per offrire comfort. Rinforzate le cuciture elastiche sulle cuciture e il design aggiornato sul palmo, i guanti da corsa BLUEVER risolvono il problema dello strappo. Non dovrai più preoccuparti della cucitura strappata se scegli la taglia giusta.

Fibbia anti-smarrimento: la fibbia di questi guanti sportivi può prevenire la perdita dei guanti invernali ed è facile da riporre e conservare quando non li usi.

Perfetto per l’uso quotidiano: i guanti invernali sono sottili e rivestiti con caldo pile per tenerti al caldo senza ingombrare, ideali per correre, camminare, andare in bicicletta, andare a cavallo, guidare, fare sport, sciare (usati come guanti di fodera) o stare a casa.

Servizio post-vendita: in caso di problemi, ti preghiamo di contattarci in qualsiasi momento. Ti offriremo una soluzione il prima possibile.