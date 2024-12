Guanti Invernali Uomo e Donna – Termici, Antivento, Touch Screen per Outdoor e Sport

Price: 13,59€

(as of Dec 14, 2024 21:40:52 UTC – Details)







【Guanti Invernali】I nostri guanti sono realizzati con una fodera in pile polare morbida e delicata sulla pelle per mantenere le mani calde durante gli sport all’aria aperta,circonferenza mano 18~22 cm.I polsini elastici dei guanti invernali possono adattarsi perfettamente ai tuoi polsi,può proteggere efficacemente le mani dal freddo e dal ghiaccio.

【Guanti per touch screen altamente sensibili】Le punte del pollice e dell’indice dei guanti per touch screen sono realizzate in fibra conduttiva di alta qualità migliorata.La funzione touch screen altamente sensibile ti consente di utilizzare smartphone,tablet,smartwatch,monitor per auto o altri dispositivi touch screen senza toglierti i guanti invernali,mantenendo le mani calde in inverno.

【Antiscivolo e resistente】I palmi e le dita dei guanti invernali da ciclismo sono ricoperti di silicone,che aumenta l’attrito e la resistenza all’usura.Con questo paio di guanti invernali antiscivolo,puoi tenere saldamente le maniglie di biciclette e moto,i volanti delle auto e le maniglie delle pale da neve,rendendo la guida,la guida e le attività quotidiane sicure e stabili.

【Guanti termici resistenti agli schizzi】I guanti invernali sono realizzati in PU impermeabile di alta qualità,che può impedire l’ingresso di umidità e mantenere le mani calde e asciutte anche in caso di neve e pioggia leggera.

【Multiuso】I nostri guanti leggeri sono perfetti per correre,camminare,andare in bicicletta,andare a cavallo,fare escursioni,guidare,arrampicarsi,giocare a golf,pescare,sparare o lavorare all’aperto o stare a casa durante l’inverno,l’inizio della primavera o l’autunno.