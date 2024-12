Guanti Invernali Unisex TRENDOUX con Touch Screen – Termici, Sportivi e Antiscivolo per Ciclismo e Lavoro

Price: 10,99€

Dal marchio

TRENDOUX

TRENDOUX si concentra sui guanti invernali per il tempo libero e sportivi e si impegna a offrire un buon servizio

Guanti invernali unisex

Guanti da sci

Guanti da donna

Sports Calze da corsa

ALTA SENSIBILITÀ TOUCH SCREEN: Dotato di materiale conduttivo ad alta sensibilità su pollici, indici e medio, indossando i tuoii guanti potrai toccare lo schermo del tuo smartphone, tablet, iPhone o altri dispositivi touch screen

TRIANGOLO DI SILICONE ANTISCIVOLO: Il palmo dei guanti è completamente ricoperto di silicone a triangolo, puoi afferrare saldamente il volante quando guidi o tenere il tuo telefono in modo stabile senza preoccuparti che ti scivoli via dalla mano

FODERA CALDA E COMODA: Realizzati in morbida lana per la fodera interna, i guanti sono estremamente comodi e caldi, considerando che non sono ingombranti! Inoltre, grazie alla vestibilità comoda ed elastica, riuscirai a digitare un testo velocemente come faresti senza guanti

POLSINO ELASTICO E CONFORTEVOLE: Il polsino elastico spesso mantiene il guanto chiuso intorno alla tua pelle mantenendo fuori la neve o il vento in inverno. I guanti hanno una elasticità sufficiente da adattarsi perfettamente alle tue mani

SPLENDIDO REGALO PER LA FAMIGLIA ED AMICI: I guanti sono unisex ed elastici. Potrai scegliere tra due taglie, puoi inviarne uno come regalo alla tua famiglia o ai tuoi amici senza preoccuparti del problema della taglia. Li apprezzeranno molto