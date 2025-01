Guanti Invernali Touch Screen per Donna con Fodera in Pile – Ideali per Smartphone, iPad e Attività All’Aperto

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Descrizione prodotto

Guanti invernali touchscreen da donna in lana lavorati a maglia spessi e caldi

I guanti invernali in lana per touch screen sono caldi e in forma, con un design alla moda per le donne. Non solo riscaldano le mani, ma non è necessario toglierli quando si risponde alle telefonate o si gioca con lo smart device.

Guanti da donna in maglia di lana per mantenere

Confortevole ed eccellente elasticità guanti in maglia con materiale caldo foderato, dimensioni elastiche adatta la maggior parte delle mani, si può facilmente ottenere adatto e non ingombrante.

Guanti magici in maglia calda e foderata in pile

Foderati in pile, rendono le mani più calde durante la scrittura di testi e documenti e la guida in inverno. L’eccellente elasticità e lo spessore del polso elastico garantiscono l’antivento di questi guanti in maglia.

Guanti magici invernali elasticizzati da donna caldi di lana spessi in pile

I guanti sono abbastanza elastici da adattarsi perfettamente alle mani di donne e ragazze, non ingombranti. Indossati per toccare lo schermo dello smartphone, del tablet o di altri dispositivi, funzionano proprio come le dita.

Guanti invernali caldi da donna in maglia termica touchscreen in pile

Un articolo meraviglioso da indossare in inverno durante la corsa, il ciclismo, l’escursionismo, lo sci, lo snowboard, il pattinaggio, lo slittino, le racchette da neve, il campeggio, l’escursionismo o qualsiasi altro sport e attività all’aperto.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 22 x 13 x 3 cm; 81,65 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 27 settembre 2019

ASIN ‏ : ‎ B07YG1BHH5

Categoria ‏ : ‎ Donna