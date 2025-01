Guanti Invernali Touch Screen Antiscivolo per Uomo e Donna – Ideali per Sport e Attività all’Aperto

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Dal marchio

LERWAY il tuo compagno di ciclismo

goditi il ciclismo, goditi gli sport all’aria aperta

Chi siamo?

LERWAY è un marchio sportivo fondato da Ken, appassionato di sport all’aria aperta nel 2013.

Attraverso quasi dieci anni di sforzi del team LERWAY, abbiamo venduto più di otto milioni di parti di biciclette in tutto il mondo come Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Italia, ecc. Abbiamo collaborato con molte squadre di ciclisti, influencer del ciclismo e innumerevoli ciclisti.

Guanti da equitazione

Accessori per bici

Come iniziamo?

Siamo appassionati di tutto ciò che riguarda il ciclismo e crediamo di poter fornire prodotti sempre più ben realizzati.

Cosa rende unici i nostri prodotti?

Abbiamo fatto ogni sforzo per sviluppare i nostri prodotti con le esperienze precedenti e i suggerimenti dei nostri clienti. Stiamo facendo del nostro meglio per migliorare il prodotto.

I nostri prodotti sono di alta qualità?

Per fornire prodotti di alta qualità, selezioniamo accuratamente le materie prime per la realizzazione di parti di biciclette e apportiamo una continua ottimizzazione per i processi di produzione.

Divertiti in bicicletta

Il nostro concetto principale è:Ciclismo felice, vita sana

Ci sforziamo di sviluppare buoni prodotti per soddisfare le vostre esigenze!

Servizio eccellente

Apprezziamo ogni cliente. Se hai domande o idee sui nostri prodotti o servizi, non esitare a farcelo sapere.

【Caldo e confortevole】combinato con membrana termicamente impermeabile e tessuto softshell multistrato, i guanti termici sono abbinati anche a una fodera in pile morbida e delicata sulla pelle per mantenere le mani calde anche se la temperatura scende a -10 ℃.

【Touchscreen sensibile】 adotta uno strato di rivestimento SBR superiore sulla punta delle dita (pollice, indice e dito medio) e una tecnologia touchscreen più avanzata, i guanti touch screen rendono semplice quando si utilizzano i dispositivi intelligenti in modo efficiente senza dover togliere i guanti neri.

【Guanti impermeabili e antivento】realizzati con tessuto softshell multistrato e una membrana impermeabile all’interno del guanto, questi guanti a prova di freddo mantengono le mani calde e asciutte durante le attività invernali. Si prega di notare che non utilizzare i guanti sotto la pioggia per un lungo periodo di tempo, altrimenti si bagnerà.

【Antiscivolo e presa perfetta】 Completamente coperto con particelle di silicone antiscivolo sul palmo per aumentare l’attrito e la resistenza all’abrasione, questi guanti aiutano a afferrare le cose in modo sicuro e saldo. I guanti da ciclismo caldi sono lavabili per una maggiore durata.

【Polsino elastico】il polsino elastico dei guanti neri caldi offre una vestibilità comoda intorno al polso, per mantenere il vento e la pioggia fuori. Perfetto per attività all’aperto, ciclismo, escursionismo, corsa. Anche quando si va al lavoro, questi guanti da guida sono anche un must invernale per mantenere le mani calde e asciutte.