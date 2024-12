Guanti Invernali Riscaldati Universali per Uomini e Donne: Ideali per Sci, Snowboard, Moto, Bici e Attività all’Aperto

Price: 20,99€

TRENDOUX si concentra sui guanti invernali per il tempo libero e sportivi e si impegna a offrire un buon servizio

Guanti Invernali Caldi: I Guanti Invernali TRENDOUX sono realizzati in morbido laminato di spugna, in grado di garantire un calore sufficiente senza essere spessi o ingombranti. L’imbottitura principale dei guanti è composta da poliestere e 3M Thinsulate, questo li rende più caldi della normale lana e della piuma d’anatra. I guanti termici sono stati progettati specificamente per non interferire assolutamente con gli esercizi quotidiani che puoi all’aria aperta, mantenendo le mani sempre calde.

Design Antiscivolo Touch Screen: L’area del palmo è realizzata in Poliuretano Rinforzato (PU), che migliora notevolmente la resistenza all’abrasione. La parte del palmo antiscivolo ti permette di afferrare saldamente un volante durante la guida, oltre che di andare in bicicletta o in moto in inverno senza togliersi i guanti. Si può utilizzare il touch screen con tutte e cinque le dita e queste sono compatibili con smartphone, tablet e altri dispositivi touch screen.

Vento e Impermeabilità sulla Neve: Un rivestimento resistente e un tessuto impermeabile ad alta densità presente sulla superficie posteriore dei guanti ti permette di concentrarti sul lavoro all’aperto senza preoccuparti di bagnarti le mani. Il polso elastico alto flessibile e i polsini in maglia assicurano che i guanti rimangano vicini alla pelle, proteggendo le mani dal freddo invernale e dal vento. Inoltre, tra cui una fibbia di chiusura anti-caduta e un cinturino autoregolabile.

Traspirante e Protegge dal Freddo: La fodera interna è calda e confortevole, traspirante, e può assorbire rapidamente il calore del palmo per mantenere il calore; inoltre il design del polsino a doppio strato previene la dispersione di calore. Inoltre, i nostri guanti interano inserti impermeabili ultraleggeri Dry-Max con tecnologia ad asciugatura rapida che allontana rapidamente il sudore dalle mani, mantenendole asciutte. Proteggi completamente le mani dalle intemperie in condizioni.

Guanti Invernali Versatili: I nostri guanti TRENDOUX sono unisex e realizzati in un tessuto altamente elasticizzato che resiste agli strappi ed è allo stesso tempo abbastanza resistente per sopravvivere a tanti sport all’aria aperta come sci, moto, snowboard, pattinaggio, corsa, ciclismo, guida, arrampicata, escursionismo, campeggio, ma anche per giocare e lavorare nella stagione fredda. Possono anche essere un fantastico regalo di compleanno, Natale o Capodanno per la famiglia e gli amici.