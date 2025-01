Guanti Invernali Caldi e Antivento Touch Screen per Sport – Uomo e Donna (S/M/L/XL)

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Price: 13,99€

(as of Jan 13, 2025 01:10:32 UTC – Details)







【Guanti da corsa termici antivento invernali】 I nostri guanti sono realizzati con una fodera in pile polare morbida e delicata sulla pelle per mantenere le mani calde quando fai esercizio all’aperto. I guanti termici antivento da uomo possono proteggere efficacemente le mani dal freddo e dal congelamento. E il polsino elastico dei guanti invernali da uomo può adattarsi perfettamente al polso, proteggere le mani dal vento e farti sentire più caldo.

【Guanti da ciclismo antiscivolo e con presa salda】 Il palmo e le dita dei guanti da ciclismo sono ricoperti di silicone, che aumenta l’attrito e la resistenza all’abrasione. Con questo paio di guanti antiscivolo, puoi afferrare saldamente le maniglie della bicicletta e della moto, il volante dell’auto e il manico della pala da neve, rendendo la guida, la guida e le attività quotidiane sicure e stabili.

【Guanti touchscreen altamente sensibili】 Le punte del pollice e dell’indice dei guanti touchscreen sono realizzate con fibre conduttive di alta qualità aggiornate. La funzione touchscreen altamente sensibile ti consente di utilizzare smartphone, tablet, smartwatch, monitor per auto o altri dispositivi touchscreen senza toglierti i guanti, mantenendo le mani calde in inverno.

【Guanti termici antispruzzo】 I guanti caldi invernali sono realizzati in tessuto antispruzzo, che può impedire l’ingresso di umidità e mantenere le mani calde e asciutte sotto la pioggia e la neve. NOTA BENE: i guanti sono a prova di spruzzi, ma non possono essere utilizzati per giorni di pioggia intensa o completamente immersi nell’acqua.

【Guanti multiuso con fibbia anti-smarrimento】 La fibbia può impedire la perdita dei guanti. I nostri guanti leggeri sono perfetti per correre, camminare, andare in bicicletta, andare a cavallo, fare escursioni, guidare, arrampicarsi, giocare a golf, pescare, sparare o lavorare all’aperto o stare a casa in inverno, all’inizio della primavera o in autunno.