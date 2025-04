Gualtieri sindaco social, i numeri di un caso di comunicazione politica

Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, ha raccolto un notevole seguito sui social media, con 140mila follower su Instagram e 130.740 su TikTok, ottenendo 5 milioni di like. I numeri indicano una trasformazione nella comunicazione politica, permettendo di raggiungere un pubblico più giovane rispetto a quello dei media tradizionali. Daniele Cinà, responsabile della comunicazione social di Gualtieri, segnala 18 milioni di visualizzazioni su Instagram e 10 su TikTok in 90 giorni, evidenziando il successo di un team che punta a mostrare le attività comunali e i cambiamenti della città.

La significativa evoluzione di Gualtieri, da eurodeputato a sindaco attivo nei social, si riflette in un linguaggio più informale e diretto, il che cambia radicalmente l’approccio alla comunicazione pubblica. La presenza sui social media serve a ridurre la distanza tra istituzioni e cittadini, migliorando la reputazione e la gestione delle crisi. La percezione del sindaco da parte della popolazione è generalmente positiva, anche di fronte a critiche. Gualtieri è visto come un sindaco impegnato, sempre presente e attivo, che mostra il suo lavoro, da nuove assunzioni a cantieri in corso.

Il sindaco, indossando un giubbotto catarifrangente e dialogando con operai, riesce a presentarsi come un interlocutore vicino ai cittadini, incrementando la sua popolarità. La strategia di Gualtieri mostra come il coinvolgimento diretto con il pubblico tramite i social possa rendere la comunicazione politica più efficace ed efficiente, a condizione di saperla gestire.