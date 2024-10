Gualtieri presenta i nuovi veicoli di servizio Ama

Nei prossimi sei mesi, Roma vedrà l’arrivo di 373 nuovi mezzi per l’Ama, l’azienda che gestisce rifiuti e servizi ambientali. Oggi sono stati presentati i primi 20 compattatori di ultima generazione a piazzale Pino Pascali, in presenza del Sindaco Roberto Gualtieri, dell’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi, del Presidente di Ama Bruno Manzi e del Direttore Generale Alessandro Filippi. I nuovi mezzi includeranno 337 veicoli pesanti per la raccolta e svuotamento dei cassonetti, 17 mezzi per lavaggio strade e cassonetti, 10 per il trasporto dei cassonetti e 9 spazzatrici. Già tra luglio e agosto, 72 mezzi leggeri erano stati messi in servizio, portando la flotta operativa di Ama a un totale di 1.735 veicoli.

L’investimento per questi nuovi mezzi deriva dal Piano Industriale 2023-2028 e rappresenta un notevole aumento, passando da 29 milioni a 200 milioni all’anno; di questi, 104 milioni sono dedicati ai 373 veicoli. Gualtieri sottolinea come questa ricapitalizzazione, insieme all’acquisto di 607 nuovi mezzi precedente, porti il totale a 980, con 480 mezzi obsoleti rottamati. Questo intervento sta già migliorando la raccolta dei rifiuti e la pulizia stradale, supportato anche da 1.200 nuovi assunti.

Sabrina Alfonsi evidenzia che il potenziamento di Ama è il primo passo per il miglioramento della situazione dei rifiuti e che tutti i mezzi saranno pronti in tempo per il Giubileo. Bruno Manzi, Presidente di Ama, afferma che i nuovi mezzi rinnovano la raccolta e migliorano le condizioni di lavoro.

A livello strategico, il rinnovo della flotta mira a incrementare l’efficienza e le performance dell’azienda, con un parco mezzi che attualmente soffre di un’età media superiore agli otto anni e un alto tasso di utilizzo. Nel 2021, Ama disponeva solo del 50% dei mezzi in servizio; grazie ai nuovi acquisti, si punta a superare l’80%.

Infine, si prospetta anche un futuro “green” con la sperimentazione di mezzi elettrici, in preparazione per una riconversione nel 2025. La rottamazione di 480 mezzi obsoleti ha liberato spazio nelle rimesse aziendali, contribuendo al rinnovamento della flotta.