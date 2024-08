Guai per il famosissimo cantante, arrestato nella notte: il motivo è serio 

Il rapper americano Travis Scott non è certo un personaggio che fa parlare poco di se. Non mancano post virali su di lui, che riguardino concerti, esibizioni particolari ed avvenimenti collegati a lui e ai suoi fan. Stavolta, però, Travis Scott è protagonista di un arresto avvenuto in quel di Parigi. Le Olimpiadi, d’altrronde, tengono gli occhi del mondo puntati sulla Capitale francese.

Il rapper, infatti, è stato arrestato a Parigi dopo essere stato coinvolto in una rissa, a quanto riportano i diversi media francesi che stanno raccontando l’episodio. Col passare delle ore si avranno sempre maggiori dettagli.

Secondo ‘Le Parisien’, per quanto si è riusciti a sapere sella rissa, la polizia è intervenuta alle cinque del mattino presso l’hotel George V, situato nell’8° arrondissement di Parigi. Pare sia avvenuta un’aggressione ai danni di una guardia di sicurezza. Si apprende che l’incidente è avvenuto quando un addetto alla sicurezza ha cercato di separare il rapper proprio dalla sua guardia del corpo. Tutto sarebbe partito da una discussione molto animata.

Travis Scott, che era in evidente stato di ebbrezza al momento dell’arresto, è stato trattenuto fino a quando non si è ripreso completamente dagli effetti dell’alcol. Successivamente, il rapper è stato interrogato dalla polizia giudiziaria per ricostruire cosa fosse successo e perché ci fosse quel parapiglia impazzito all’hotel.

A riportare la notizia per prima è il sito ‘Valeurs Actuelles’, che ha citato fonti della procura di Parigi: “La polizia è intervenuta all’hotel George V per arrestare il rapper, accusato di aggressione a un agente di sicurezza”. Dunque, Travis Scott, personaggio da sempre noto per essere al di sopra delle righe, è nei guai. L’artista si trovava a Parigi in occasione delle Olimpiadi. La sera prima dell’arresto era stato visto assistere alla semifinale di basket tra Stati Uniti e Bosnia.

Lo scontro tra Travis Scott e la guardia sarebbe iniziato durante la notte. Il rapper avrebbe avuto un diverbio, spingendo a quel punto un dipendente dell’albergo a intervenire. La situazione è poi degenerata, portando all’arresto del rapper per aggressione. Sempre il rapper, lo scorso giugno era stato arrestato a Miami per “ubriachezza su una strada pubblica” e “violazione di proprietà”.