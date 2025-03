Guai in arrivo per Conti: tutte unite contro di lui

Secondo recenti indiscrezioni, il clima dietro le quinte di “Ne Vedremo delle Belle”, il nuovo show del sabato sera su Rai 1 condotto da Carlo Conti, sarebbe particolarmente teso. Si segnalerebbe infatti che Adriana Volpe è la concorrente che risulta meno gradita alle altre showgirl del cast, che include nomi noti come Angela Melillo, Carmen Russo e Valeria Marini. Il settimanale Oggi riporta che le concorrenti, tutte molto competitive, non vogliono apparire in cattiva luce, e si evidenzia la volontà di Adriana Volpe di primeggiare, il che non sarebbe ben visto dalle colleghe.

Tuttavia, in un’intervista a SuperGuidaTv, Adriana Volpe ha minimizzato le tensioni, descrivendo l’atmosfera del programma come goliardica e simile a quella di un gruppo di studentesse in vacanza. Ha chiarito di non avere intenzione di sopraffare le altre concorrenti e ha deciso di affrontare l’esperienza con leggerezza. Questa sarà la prima volta per lei in un talent show, il che la pone di fronte alla prova del canto, ai quali si sente poco preparata, ammettendo di essere “stonata come una campana”.

“Ne Vedremo delle Belle” si propone come una risposta al successo di “Amici” su Canale 5, e avrà una durata di cinque puntate. Con il debutto imminente, c’è molta attesa intorno al programma e al suo cast stellare, sebbene sembri già emergere una certa competitività tra le partecipanti. Adriana Volpe ha detto di volersi concentrare sul divertimento piuttosto che sulla competizione, anche se la sua determinazione potrebbe causare delle frizioni.