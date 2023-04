Guai a chi gli tocca il cibo: gatto tiene lontano fratello indesiderato

Il gatto non lascia nemmeno un croccantino al suo fratello e lo tiene lontano con la zampa: quando si tratta di cibo questo ed altro! – VIDEO.

Cosa faremo senza i video esilaranti dei nostri amici a quattro zampe! Si parla spesso di come i gatti siano animali autonomi, freddi, poco amorevoli e in giro per il web ci sono tante testimonianze che affermano il contrario. Tuttavia non tutte le personalità sono uguali e alcuni gatti sono davvero calcolatori ed egoisti verso gli altri animali, come il micetto diventato virale su TikTok.

Tiene lontano il fratellino per non fargli mangiare i croccantini – VIDEO

Su TikTok ci sono innumerevoli video che hanno come protagonisti i nostri amici a quattro zampe felini. Quest’ultimo diventato virale è davvero qualcosa di esilarante.

Quando si tratta di cibo, non c’è fratello o sorella che possa mettersi in mezzo. Una dimostrazione la si era già avuta da un cane che guarda minacciosamente il suo compagno per non fargli mangiare i croccantini. Questa volta il gatto rifiuta categoricamente di condividere il cibo con il suo fratellino arancione e con una zampa lo tiene a debita distanza.

Chi ha fratelli conosce bene il rapporto che si crea, che non è sempre rose e fiore, anzi, probabilmente sono più le volte che si litiga che quelle in cui si va d’accordo. Soprattutto quando si tratta di condividere il cibo, le cose diventano ancora più complicate. Questo accade anche tra gli animali e il gatto è diventato virale su TikTok proprio per come allontana il fratello dai suoi bocconcini. Qui trovate maggiori dettagli sul perché il gatto chiede sempre più cibo.

Nel video diventato virale, un gatto si è distinto per la particolare dote di tenere lontano il suo fratellino dal suo cibo. Il felino egoista non ha permesso all’altro gatto domestico di avvicinarsi alla razione servita a entrambi. È esilarante il fatto che ha usato una delle sue zampe per tenere lontano l’animale e nel mentre il gattino ha finito tutto il cibo. L’altro gatto è anche bravo a restare fermo immobile.

@cat_manta You say, is this still a brother?🤣😂#cat #catsoftiktok #cute #catvideo #funnycat #fyp

La clip ha raggiunto 24.4 milioni di visualizzazioni, 1.6 milioni di cuoricini, 21.9 mila commenti e 249.2 mila condivisioni. Non c’è dubbio che gli animali domestici siano sempre un successo sui social network e riescono sempre a strappare una risata: “Quando sto mangiando il mio pasto e mio figlio ha già mangiato il suo“; “Quando vuoi mangiare in pace perché lui mangia sempre di più, ma ti trova lo stesso“.