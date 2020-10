L’adolescenza, il cambiamento, l’accettazione di sé, la scoperta della sensualità e dei sentimenti, raccontati così come sono e raccontati nella ‘bolla’ spazio-temporale di una piccola base militare Usa in Italia. Luca Guadagnino porta per la prima volta il suo inconfondibile stile cinematografico e la sua capacità di offrire dei ritratti psicologici veri e potenti in tv con ‘We are who we are‘, una serie Sky-Hbo composta da otto episodi (ma il regista preferisce parlare di “un film in otto atti”), che debutta il 9 ottobre su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv, preceduta dall’accoglienza trionfale ricevuta dalla critica internazionale, dopo la presentazione in prima mondiale al festival di San Sebastian. “Mi piace pensare che ‘We Are Who We Are’ sia una sorta di commedia umana – spiega il regista – che racconta come, ai giorni nostri, un gruppo di espatriati in una base militare vive le proprie idiosincrasie, desideri e nevrosi. Alcuni penseranno che ho dipinto un microcosmo utopista, ma in realtà racconto un mondo che riflette quello che siamo oggi: perché limitarsi a rappresentare soltanto la media di tutto ciò che accade nel reale? Fin da bambino, ho sempre rifiutato istintivamente questa lettura, questa interpretazione della vita”.

