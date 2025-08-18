Guadagnino affronta il potere accademico in After the Hunt

“After the Hunt – Dopo la caccia” è il nuovo film di Luca Guadagnino, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2025 Fuori Concorso. La trama ruota attorno a una professoressa universitaria, interpretata da Julia Roberts, le cui certezze professionali e personali vengono messe in discussione quando una studentessa modello, Ayo Edebiri, accusa un suo collega e amico, Andrew Garfield. Il film affronta temi di grande attualità, come le divisioni sociali e il concetto di consenso, rivelando segreti del passato e tensioni nel mondo accademico.

Guadagnino, noto per il suo sguardo approfondito sulle dinamiche intime, torna a esplorare nuovi territori con una sceneggiatura di Nora Garrett, che offre un’indagine sui rapporti di potere e le contraddizioni della società contemporanea. Julia Roberts offre una performance considerata da Guadagnino la migliore della sua carriera, interpretando una donna costretta a confrontarsi con ombre del passato.

Ayo Edebiri, nei panni della studentessa, porta sullo schermo un personaggio ambiguo che innesca la crisi centrale della storia, mentre Andrew Garfield rappresenta un docente enigmatico intrappolato tra vulnerabilità e difesa. Il cast si arricchisce di talenti come Chloë Sevigny e Michael Stuhlbarg, contribuendo alla complessità narrativa.

Guadagnino definisce questo progetto una rarità nella sua filmografia, poiché non si concentra su tematiche amorose, ma su questioni più ampie e contemporanee. La pellicola esplora i rapporti tra generazioni e le opinioni polarizzate della società, affrontando le zone grigie del consenso e le reazioni estreme alle accuse. “After the Hunt” promette quindi di suscitare dibattito, portando alla luce le contraddizioni del presente.