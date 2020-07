Instagram ha creato la professione degli influencer, che tra una sponsorizzazione e l’altra portano a casa un sacco di soldi. Ma quanto guadagnano le star di questo social network? A darci una risposta c’ha pensato l’agenzia inglese che si occupa di digital marketing, la Hopper HQ, che in questi giorni ha stilato la ‘Instagram Rich List 2020’. In questa classifica tra decine di vip americani ci sono anche 5 personaggi italiani. Chiara Ferragni è ovviamente la prima che troviamo (65° posto in classifica) con i suoi 59.700 dollari, circa 53.000 € a post. Scendendo al 71° post c’è Gianluca Vacchi con ben 47.600 dollari, che corrispondono a 42.000 €, mentre alla posizione 84 c’è il marito di Chiarona, Fedez, con 31.200 dollari, più o meno 27.600 €. Nella classifica ci sono anche Mariano di Vaio a quota 17.900 € e Giulia De Lellis che dovrebbe guadagnare in media 14.100 dollari a post, quasi 12.500 €.

Giuliona mia, benedici Kween Mary e ringraziala a vita.

Guadagni Instagram delle star internazionali.

Uscendo da casa nostra, la top 3 di questa chart ha dei numeri davvero monster. The Rock con un solo post può guadagnare 1 milione di dollari. Non male anche per Kylie Jenner, al secondo posto con 986.000 $ e Cristiano Ronaldo sul terzo gradino del podio con 889.000 $ a post.

#ArianaGrande è la cantante che guadagna di più con #Instagram, secondo la “Instagram Rich List 2019”, classifica redatta da Hopper HQ. Il primo italiano #Fedez al 65° posto. Un post sul profilo di Fedez costa $ 28,500. pic.twitter.com/KSSLl7CJRa — Fabrizio Pucci (@FabPuc) July 26, 2019

According to Hopper HQ, @JustinBieber earns approx. $747,000 per post on Instagram. — He also ranks 8th most in the Instagram Rich List, 2020. pic.twitter.com/aZHupLGRah — Justin Bieber Analytics (@JDBAnalytics) June 30, 2020

Fonte: Instagram Rich List