Guadagni moderati alla Borsa di New York

La Borsa di Wall Street mostra un andamento contrastato, con gli investitori in attesa delle decisioni di politica monetaria della Federal Reserve, previste per mercoledì. Le aspettative comprendono un possibile taglio al costo del denaro compreso tra 25 e 50 punti base. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones registra un aumento dello 0,34%, raggiungendo 41.535 punti, continuando una serie di quattro guadagni consecutivi iniziata la settimana precedente. In contrasto, l’S&P 500 rimane stabile a 5.624 punti, mentre il Nasdaq 100 segna un calo dello 0,7%. Anche l’S&P 100 si mantiene leggermente sotto la parità, con una flessione dello 0,28%.

Analizzando i settori all’interno dell’S&P 500, si evidenziano i settori finanziario (+0,99%), utilities (+0,88%) ed energia (+0,87%) con performance positive. Al contrario, i settori informatica (-1,16%) e beni di consumo secondari (-0,48%) hanno registrato le perdite più significative. All’interno del Dow Jones, i titoli di Merck (+2,35%), Intel (+2,31%), Cisco Systems (+1,74%) e Travelers Company (+1,62%) hanno evidenziato di pertinenza, mentre Apple ha subito il ribasso più forte, chiudendo a -3,05%. Boeing ha mostrato una flessione dell’1,47%, e Amazon ha registrato una contrazione dell’1,19%.

Nel Nasdaq, CrowdStrike Holdings ha segnato un aumento del 3,84%, seguita da Moderna (+2,38%) e Intel (+2,31%). Tuttavia, le peggiori performance sono state di Sirius XM Radio (-7,10%) e Micron Technology, che ha subito una caduta del 5,11%. Walgreens Boots Alliance e ON Semiconductor hanno anche registrato cali rispettivamente del 3,37% e del 3,14%.

Riguardo ai dati macroeconomici, l’Empire State Index, previsto per il 16 settembre, mostra un’attesa di -4,1 punti, in leggero miglioramento rispetto al precedente -4,7. Inoltre, si prevedono dati sulle vendite al dettaglio e sulla produzione industriale nei giorni seguenti, che potrebbero influenzare ulteriormente il mercato.