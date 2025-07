Guadagni extra: 20 opportunità per migliorare le finanze

L’attuale contesto economico in Italia è caratterizzato da sfide crescenti, con un’inflazione persistente e una diminuzione del potere d’acquisto che colpiscono molte famiglie. Secondo il Rapporto annuale dell’ISTAT 2025, sebbene l’occupazione complessiva sia aumentata, la qualità del lavoro ha subito un deterioramento, con una diffusione preoccupante del “lavoro povero”, dove contratti a tempo pieno non garantiscono guadagni sufficienti per le necessità basilari.

Il 38% delle famiglie italiane ha segnalato difficoltà nel coprire le spese mensili, a causa dell’aumento dei costi energetici, del rincaro dei generi alimentari e degli affitti, mentre i salari rimangono sostanzialmente invariati. Questa situazione ha portato molti italiani, inclusi giovani neodiplomati, studenti universitari, lavoratori e pensionati, a cercare forme di reddito supplementari.

La digitalizzazione ha reso più semplice intraprendere attività parallele: con un computer, uno smartphone e una connessione internet, è possibile avviare un’attività o offrire servizi da remoto. Un’analisi di Adecco Italia del 2024 ha rivelato che il 46% degli italiani tra i 25 e i 50 anni sta considerando un secondo lavoro per affrontare le spese mensili. Il fenomeno delle micro-imprese e dei freelance digitali è in aumento.

Le opportunità per guadagnare un extra sono diverse e si adattano a varie competenze. Tra le opzioni più comuni ci sono il copywriting, la vendita di foto, la partecipazione a sondaggi, la creazione e vendita di contenuti didattici, e lavori di assistenza virtuale. La flessibilità del mercato attuale consente a molte persone di integrare il proprio reddito senza compromettere ulteriormente il proprio tempo libero.