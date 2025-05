Guadagni di Sinner agli Internazionali di Roma: il montepremi

Oggi, 18 maggio, Jannik Sinner affronta Carlos Alcaraz nella finale degli Internazionali d’Italia 2025. Sinner, che ha guadagnato quasi 40 milioni di dollari in premi durante la sua carriera, ha già incassato 2,1 milioni nella stagione corrente grazie al trionfo agli Australian Open. La finale a Roma rappresenta un’importante opportunità di riscatto dopo tre mesi di stop dovuti a una squalifica per il caso Clostebol.

Per arrivare alla finale, Sinner ha superato Tommy Paul in semifinale, mentre Alcaraz ha avuto la meglio su Lorenzo Musetti. La partecipazione alla finale garantisce a Sinner un premio considerevole, con il montepremi del torneo che prevede pagamenti per diverse fasi.

I premi del tabellone maschile sono i seguenti:

– Primo turno: € 20.820

– Secondo turno: € 30.895

– Terzo turno: € 52.925

– Ottavi: € 90.445

– Quarti: € 165.670

– Semifinale: € 291.040

– Finalista: € 523.870

– Campione: € 985.030

Attualmente, Sinner ha già assicurato oltre 523.000 euro e potrebbe guadagnare fino a 985.030 euro se dovesse conquistare il titolo.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com