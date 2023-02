Guadagnare con TikTok, arrivano i video più lunghi

TikTok sta testando una nuova formula di pagamento per i creator iscritti alla sua piattaforma, e passa per video più lunghi. Il nuovo programma di affiliazione appena annunciato, Creativity Program, è in beta testing in USA, Francia e Brasile, e arriverà presto in altre zone Italia compresa. Il programma è a invito al momento, riservato ad utenti sopra i 18 anni e con un certo numero di visualizzazioni e follower. Nella fattispecie però le clip devono essere espressamente più lunghe di un minuto per rientrare nel Creativity Program, ma soprattutto con contenuti originali e realizzati secondo alcune direttive precise.

TikTok, pur avendo introdotto per prima i video brevi come forma principale della sua offerta social, sta puntando comunque a contenuti più lunghi già da qualche tempo, permettendo ad alcuni utenti di caricare fino a dieci minuti di clip. Al momento non è chiaro quanto l’affiliazione al Creativity Program potrà fruttare in termine di guadagni ai creator, ma TikTok ha dichiarato che il fondo include un miliardo di dollari da dividere con i creator nell’arco di tre anni. Contro questa strategia la concorrenza ha già risposto: Meta ha dichiarato di voler spendere un miliardo di dollari per i creator entro la fine del 2022, e YouTube sta offrendo il 45 per cento dei guadagni dalle pubblicità ai creator di YouTube Shorts.