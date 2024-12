Guaccero: Vittoria Assicurata a Ballando e PrimaFestival con Corsi

La finale di Ballando Con Le Stelle 2024 è finalmente arrivata, e l’atmosfera è carica di attesa. Le sei coppie di ballerini rimaste in gara si preparano a esibirsi in diversi stili di danza, tra cui Samba, Tango e Cha Cha Cha, cercando di conquistare la giuria e il pubblico. I contendenti alla vittoria sono: Anna Lou Castoldi con Nikita Perotti, Bianca Guaccero con Giovanni Pernice, Federica Nargi con Luca Favilla, Federica Pellegrini con Pasquale La Rocca, Luca Barbareschi con Alessandra Tripoli, e infine Tommaso Marini con Sophia Berto. Secondo le scommesse, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono i principali favoriti, seguiti da Federica Nargi e Federica Pellegrini.

Le quote per la vittoria della Guaccero sono ottime, con un valore di 1,85 su vari bookmaker, evidenziando la sua posizione privilegiata. Federica Nargi, però, è una seria concorrente con quote di 2,50 su Better Lottomatica e 2,25 su altri, mentre Federica Pellegrini ha una quota di 4,00. Se la finale dovesse assegnare il podio con Guaccero, Nargi e Pellegrini, sarebbe un trionfo femminile.

Bianca Guaccero, oltre a essere favorita nel programma di danza, sta già preparando il suo futuro impegno, visto che dopo la finale di Ballando, prenderà parte alla conduzione del PrimaFestival. Sarà affiancata da Gabriele Corsi, noto conduttore televisivo, in un programma che andrà in onda nell’access prime time di Rai1 durante la settimana del Festival di Sanremo 2025. La striscia quotidiana avrà il compito di esplorare curiosità e dietro le quinte di Sanremo, e l’anno precedente era condotta da Paola e Chiara. La nuova avventura della Guaccero promette di essere interessante e coinvolgente per il pubblico.

In conclusione, la finale di stasera non è solo un momento di competizione, ma anche un’importante transizione per Bianca Guaccero, che si prepara a un nuovo entusiasmante capitolo della sua carriera. La tensione cresce, e i telespettatori attendono con interesse di scoprire chi porterà a casa la Coppa.