Guaccero Romantica e Nazzaro Sorprende i Fan

A pochi ore dalla fine dell’anno, i social si riempiono di messaggi nostalgici e auguri per il 2024, coinvolgendo numerosi VIP. Tra i protagonisti ci sono Bianca Guaccero, che festeggia l’anno nuovo baciando il compagno Giovanni Pernice a Londra, e Giulia Salemi, che è in dolce attesa. Salemi ha condiviso dolci ricordi e il messaggio: “C’è qualcosa di incredibile nel pensare che il nostro nuovo inizio abbia già un cuore che batte”.

Non mancano i saluti di Chiara Ferragni e di Alice Campello, ma particolarmente colpito è il pubblico dalla storia di Bianca Guaccero che, da poco vincitrice di “Ballando con le Stelle”, ha condiviso momenti intimi con Pernice a Piccadilly Circus. Inoltre, Elisabetta Gregoraci sta trascorrendo le vacanze in Africa con il figlio Nathan e l’ex marito Flavio Briatore, dedicando numerose foto al nuovo anno e a ricordi passati.

Un messaggio di speranza viene da Sabrina Salerno, che ha affrontato una seria battaglia contro un tumore al seno nel 2024. La Salerno scrive: “Bye-bye 2024, anno faticoso in tutti i sensi, gli ostacoli sono stati tanti, ma non mi sono mai arresa. Ora ho solo voglia di voltare pagina”.

Infine, emergono indiscrezioni su Manila Nazzaro, la quale ha recentemente celebrato il suo matrimonio con Stefano Oradei. Ha condiviso un video dei momenti più belli dell’anno, dal matrimonio al viaggio di nozze. Secondo un gossip recente, Manila sarebbe in dolce attesa, ma la notizia non è ancora stata confermata. Se fosse vera, costituirebbe un regalo straordinario per il 2025.

In sintesi, il passaggio al nuovo anno è caratterizzato da messaggi di amore e speranza, con ognuno dei VIP che condivide momenti significativi e positive aspettative per il futuro.