Guaccero e Pernice: Un Trasloco d’Amore. L’Annuncio di Bianca

Bianca Guaccero ha condiviso dettagli sulla sua vita attuale con Giovanni Pernice, il cui amore è sbocciato durante la partecipazione a Ballando con le stelle. In un’intervista a Oggi, Bianca ha annunciato che Giovanni, attualmente residente a Londra, si trasferirà a Roma per stare con lei e sua figlia. Lei stessa ha descritto il sentimento che l’ha colpita al primo bacio con il ballerino: “Se al primo bacio sento le farfalle nello stomaco, è lui, è l’uomo giusto”.

Bianca ha raccontato che inizialmente non si era subito innamorata di Giovanni, ma che il “colpo di fulmine” per lui è scattato immediatamente. Dopo la separazione dal padre della sua bambina, avvenuta otto anni fa, Bianca pensava di rimanere sola, avendo trovato un equilibrio nella sua vita. Tuttavia, l’arrivo di Pernice ha cambiato le dinamiche del suo quotidiano, facendole scoprire un nuovo tipo di relazione.

L’esperienza condivisa a Ballando ha rafforzato il loro legame, con momenti in cui Giovanni l’ha guidata e supportata. La conduttrice ha sottolineato l’importanza della condivisione e del supporto nel rapporto: “Se è faticoso, lo facciamo insieme”, ha dichiarato.

Bianca ha anche rivelato che Giovanni ha già un impegno lavorativo a Londra, ma il trasferimento a Roma è imminente, dato che lei vive lì con la figlia. Nella sua carriera, Bianca è attualmente coinvolta in progetti come la nuova edizione di Dalla strada al palco, e sarà anche presente a febbraio nel programma PrimaSanremo.

L’unione tra i due è un esempio di come l’amore possa risorgere dopo momenti difficili e come una nuova relazione possa portare a scoperte personali e crescite reciproche. Bianca si sente accettata e supportata da Giovanni, il quale ha dimostrato di essere una presenza costante e rassicurante nella sua vita. La coppia, dopo il successo di Ballando, continua a costruire la loro storia d’amore a Roma, dove si preannunciano anche nuovi progetti professionali per Bianca.