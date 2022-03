La versione PlayStation 5 e Xbox Series X|S di Grand Theft Auto V arriverà il 15 marzo con grafica rivista per la nuova generazione, e oggi Rockstar Games ha rivelato i prezzi sugli store digitali: il gioco costerà 9,99 euro su PS5, con la parte online gratuita per i primi tre mesi per tutti gli abbonati a PS Plus. Il titolo è già disponibile per il preordine. Su Xbox, invece, la nuova versione costa 29,99 euro. Quest’ultima dovrebbe contenere sia la modalità storia che quella online, in un’unica soluzione a prezzo più caro rispetto a quello della concorrente. GTAV su console di ultima generazione sarà a risoluzione 4K con framerate fino a 60 fps, la qualità delle texture è stata migliorata, c’è il supporto all’HDR e al ray tracing, audio 3D e supporto al controller DualSense su PlayStation. Si può giocare in modalità fedeltà per risoluzione 4K con 30 frame al secondo, in modalità performance per raggiungere i 60 fps, e infine l’inedita modalità RT, solo su PS5 e Series X, con 4K upscalato, ray tracing e 60 frame al secondo.