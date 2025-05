GTA 6: Innovazioni Tecnologiche che Rivoluzioneranno il Gioco

Rockstar Games ha depositato brevetti che potrebbero rivoluzionare l’esperienza di gioco di Grand Theft Auto VI (GTA 6), in uscita il 26 maggio 2026. Tra le innovazioni previste, spiccano animazioni dei personaggi non giocanti (NPC) più fluide e naturali, grazie a un sistema avanzato di motion capture alimentato dall’intelligenza artificiale. Questo permetterà ai PNG di muoversi in modo realistico anche in situazioni dinamiche.

Un altro brevetto mira a migliorare la fisica dei fluidi nel gioco, rendendo interazioni come acqua e umidità estremamente realistiche. Inoltre, il traffico urbano sarà gestito da un’intelligenza artificiale capace di prendere decisioni autonome, creando un ambiente metropolitano più vivo e imprevedibile.

Dal punto di vista grafico, GTA 6 beneficerà di un sistema di rendering avanzato per immagini nitide e una gestione dell’illuminazione migliore. Cruciale sarà anche l’eliminazione delle schermate di caricamento, promettendo transizioni fluide tra le diverse aree del mondo di gioco.

Un sistema economico in-game ottimizzato renderà le transazioni più rapide e sicure, particolarmente in GTA Online. I personaggi reagiranno in modo credibile all’ambiente circostante, grazie all’utilizzo delle reti neurali per anticipare le azioni dei giocatori. Rockstar ha anche messo a punto misure di sicurezza per combattere i "cheater" nel gioco online.

Infine, per garantire prestazioni elevate, sono state sviluppate tecniche di ottimizzazione che distribuiranno in modo efficiente il carico grafico. Queste innovazioni potrebbero segnare una svolta significativa nel settore videoludico, ridefinendo il concetto di open world.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.geopop.it