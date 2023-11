GTA 6, il trailer di annuncio potrebbe arrivare già dicembre

Rockstar Games, lo sviluppatore dietro alla popolare serie Grand Theft Auto (GTA), sembra essere pronto per un importante annuncio riguardante il sesto capitolo della serie. Secondo Bloomberg, l’annuncio ufficiale potrebbe essere imminente, con voci che suggeriscono che Rockstar potrebbe svelare il gioco già questa settimana. Mentre i dettagli sull’annuncio rimangono ambigui, gli addetti ai lavori speculano che Rockstar lo accompagnerà con il rilascio di un trailer, che potrebbe debuttare ai The Game Awards a dicembre, anche se finora non è stata fatta alcuna conferma in proposito. Rockstar ha confermato da tempo che GTA 6 è attualmente in sviluppo, ma oltre a questa conferma, l’azienda è stata relativamente silenziosa sui dettagli. Tuttavia, si vocifera che il gioco potrebbe arrivare sugli scaffali già l’anno prossimo. Nonostante le informazioni limitate disponibili, i rumor suggeriscono che GTA 6 introdurrà un personaggio giocabile di origine latina e di sesso femminile, una novità rispetto ai tradizionali protagonisti maschili della serie. Inoltre, si dice che il gioco inizierà in una versione fictionalizzata di Miami, con la possibilità di aggiungere gradualmente altre città al vasto mondo di gioco.