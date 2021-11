Nata nel 2010 come costola più economica e accessibile di Oppo, realme (sì, in minuscolo) ha iniziato a muovere i suoi passi come realtà indipendente solo nel 2018. Attualmente è nella top five dei produttori europei di smartphone per numero di unità distribuite, ma come ha rivelato il CEO della divisione europea Madhav Sheth nel corso di un evento milanese, l’obiettivo per il prossimo anno è quello di entrare i tra i primi tre. E non solo. Se il mercato smartphone resta la priorità, è innegabile che alla base della strategia dell’azienda ci sia lo stesso percorso intrapreso da altri marchi cinesi.

Nell’immediato futuro di realme ci sono infatti aspirapolveri wireless e robot, dispositivi smart per la casa, laptop, perfino una TV, che arriveranno in Europa nei prossimi mesi, qualcuno anche nelle prossime settimane. C’erano anche loro, ma i riflettori erano puntati esclusivamente sui nuovi modelli di smartphone (e un tablet, anch’esso nuovo di zecca). Il motivo è semplice: il telefono resta l’hub, lo scettro del comando da cui controllare gli strumenti che migliorano la casa, e di riflesso la vita, e finché non raggiungerà i suoi ambiziosi obiettivi, l’azienda aspetterà ad avviare a pieno regime il suo piano di espansione anche in questi lidi.

realme GT Neo 2

Ecco perché il protagonista della presentazione a porte chiuse è stato il realme GT Neo 2. Il nuovo arrivato fa parte della serie GT, quella di fascia più alta: il prezzo effettivo parte dai 449 euro, ma per il lancio, che cade in pieno periodo di Black Friday, si scende fino a 369 euro. Disponibile in due configurazioni (8 GB di Ram e 128 GB, 12 GB di Ram e 256 GB) e tre colorazioni (verde, blu e nero dalle finiture matt), possiede delle caratteristiche interessanti, anche se non troppo dissimili dal predecessore: processore Qualcomm Snapdragon 870 5G, display HDR 10+ AMOLED E4 a 120 Hz da 6,62 pollici, 3 fotocamere esterne (da 64, 8 e 2 MP) e una interna da 16 MP situata in alto a sinistra e senza l’amato/odiato notch. La RAM è da 8 o da 12 GB, con 7 GB extra di Virtual RAM (che, per sintetizzare, va a compensare la RAM in caso di necessità appoggiandosi alla ROM).

La batteria è da 5000 mAh, ricaricabile in 36 minuti con il caricatore incluso da 65W, e stando ai test del produttore, il GT Neo 2 può sopportare 33 ore di chiamate, oppure 88 ore di musica, o 24 ore di riproduzione video. È uno degli aspetti che valuteremo nel corso della prova più approfondita che realizzeremo nei prossimi giorni. Stesso discorso per la dissipazione del calore, menzionata come altro punto di forza del dispositivo e al 50% più efficiente dal punto di vista termico della media degli smartphone. Il merito sarebbe per via della struttura a 8 strati riveduta rispetto al precedente modello, ma anche della pasta termica che include il 20% di polvere di diamante, utilizzata per la prima volta in ambito smartphone. Lo spessore rimane contenuto (8,6 mm), e unito alla curvatura dei bordi di 52°, rende comoda l’impugnatura. In più è molto leggero: solo 189 grammi.

realme C21-Y e C25Y

Meritano una breve menzione anche i due modelli entry level, anche loro in arrivo sul mercato italiano e ancor più in linea con i valori della democratizzazione della tecnologia di cui si fregia realme: si parte infatti da meno della metà in termini di prezzo, con i 139 euro del C21-Y e i 179 del C25Y. Niente 5G, memoria più modesta (3/4 GB di RAM e 32 GB il primo, 4 GB e 128 GB il secondo), idem il processore (a otto core, che arriva a un massimo di 1,8 GHz il primo, 2 il secondo), ma compensano entrambi con una batteria anche in questo caso da 5000 mAh, e triple fotocamere da 13 mp il C21-Y e ben 50 il C25Y. Meno accattivanti nel look e nelle prestazioni rispetto al GT Neo 2, puntano a una tipologia di utenza chiaramente meno esigente.

realme Pad

Chiudiamo con il primo tablet targato realme, chiamato semplicemente “Pad”: anche questo dispositivo è in arrivo a breve in Italia, ed è un primo tassello dell’espansione europea dell’azienda cinese al di fuori del regno smartphone in cui ha dimostrato di poter competere con una concorrenza sempre più agguerrita. Difficile prevedere se la crescita vertiginosa riscontrata finora verrà replicata anche in altri ambiti, ma questo tablet sembra un buon antipasto di ciò che verrà.

Il prezzo è il primo elemento a risaltare: parte da 239 euro e arriva a un massimo di 289 euro, in base alla configurazione prescelta (3 GB di RAM + 32 GB di memoria, 4 GB + 64 GB, 6 GB + 128 GB), così come la batteria da 7100 mAh, in grado di sostenere, dati del produttore alla mano, 12 ore ininterrotte di video su YouTube, o 15 ore di lettura. È inoltre molto sottile e leggero, cosa che possiamo confermare dopo averlo tenuto in mano per un po’: 440 grammi e 6,9 millimetri di spessore (l’iPad di Apple è poco più grande, con i suoi 495 g e 7,5 mm). Il processore è un Helio G80 di MediaTek, non troppo recente, ma comunque in grado di offrire fino a 2Ghz di potenza, che unito ai 4 altoparlanti situati agli angoli e alla tecnologia Dolby Atmos, lo rendono adatto sia al gaming che all’intrattenimento (musica e video streaming su tutti). Chiudono il cerchio, un monitor da 10,4 pollici WUXGA (Widescreen Ultra eXtended Graphics Array) da 2K di risoluzione e una fotocamera frontale Wide-angle da 8 MP dotata di doppio microfono e cancellazione del rumore, per videochiamate e riunioni.