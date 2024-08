Gruppo studenti beneficiari borse di studio SACBO-Intercultura al quartier generale Ryanair a Dublino

– Si è conclusa a Dublino l’esperienza di studio e formazione che ha permesso a sei studentesse e studenti, fruitori delle borse di studio di Milan Bergamo Airport e Intercultura, di trascorrere un mese nella capitale irlandese, confrontandosi con una realtà che ne ha arricchito il bagaglio culturale e fatto conoscere una dimensione di vita sociale destinata ad allargare gli orizzonti dei rapporti interpersonali.

Come da tradizione, il viaggio studio in Irlanda ha avuto il suo momento conclusivo nel quartier generale di Ryanair a Dublino, dove il gruppo di studentesse e studenti è stato raggiunto e accompagnato nella visita da Azzurra Cortinovis e Alessia Gritti della direzione risorse umane SACBO.

Prima del volo di rientro, i giovani partecipanti hanno potuto approfondire gli aspetti organizzativi che caratterizzano la struttura societaria della compagnia aerea Ryanair, principale player dell’Aeroporto di Milano Bergamo. Nel corso della visita privata, essi hanno avuto modo di ripassare la storia di Ryanair, che ha segnato l’evoluzione del trasporto aereo in Europa, ed effettuare una “full immersion” nel modello organizzativo, dall’ufficio operativo ai settori che presiedono alla programmazione voli e alla turnazione di equipaggi e personale. Il percorso all’interno del quartier generale di Ryanair si è concluso con un’esperienza guidata al simulatore di volo utilizzato dagli equipaggi per il loro addestramento.

Giovanni Sanga, presidente di SACBO, ha indirizzato un messaggio di saluto e apprezzamento ai giovani volati a Dublino con le borse di studio promosse dal gruppo SACBO e Intercultura, sottolineando l’importanza che i viaggi formativi, come quello da loro intrapreso, rappresentano un capitolo fondamentale per la crescita e la maturazione personale, in grado di generare idee e interessi nuovi nella ricerca del proprio percorso formativo.

“La collaborazione consolidata tra il gruppo SACBO e Intercultura conferma l’importanza e la necessità di offrire a studenti meritevoli l’opportunità di maturare esperienze al di fuori dei confini nazionali. Un tassello di vita che contribuisce a fare comprendere quanto fondamentali siano le relazioni internazionali e quale valore potranno assumere negli anni a venire. La conclusione del viaggio di studio in una realtà qualificante, come il quartier generale di una grande compagnia aerea qual è Ryanair, richiama proprio quel processo di internazionalizzazione socioeconomico e culturale, di cui l’Aeroporto di Milano Bergamo è protagonista. Ognuno dei giovani partecipanti farà certamente tesoro dei giorni trascorsi e si ritroveranno ancora più convinti che la preparazione professionale e culturale sia il parametro da cui dipenderà l’assunzione di compiti di responsabilità nei futuri incarichi lavorativi”.