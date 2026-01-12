9.3 C
Gruppo FS Italiane innova con Sap Italia

Gruppo FS Italiane innova con Sap Italia

Il Gruppo FS Italiane ha migrato oltre 30 sistemi produttivi core in cloud in soli 8 mesi, coinvolgendo circa 15mila utenti e oltre 50mila dipendenti complessivi. La collaborazione tra FSTechnology, società del Gruppo FS, e Sap Italia ha portato a risultati significativi, tra cui l’adozione di un programma di intelligenza artificiale per la gestione delle stazioni, la manutenzione delle infrastrutture e la sicurezza dei cantieri e degli ambienti del Gruppo.

Il Gruppo FS utilizza sistemi informativi ad alta complessità tecnologica e la tecnologia è una leva strategica che supporta i processi di business e contribuisce allo sviluppo del mercato e alla crescita del Gruppo. FSTechnology svolge un ruolo centrale nello sviluppo e nel presidio tecnologico, garantendo infrastrutture e applicazioni It e fornendo servizi avanzati per assicurare efficienza, sicurezza e qualità.

La collaborazione con Sap Italia rappresenta un esempio di come la tecnologia possa sostenere la trasformazione di realtà industriali complesse e strategiche per il Paese. Il Gruppo FS ha adottato soluzioni cloud d’avanguardia a supporto dei principali processi di business, come Finance, Real Estate, Hr e Procurement, e aree strategiche come manutenzione, logistica, produzione ed investimenti.

La transizione dei sistemi del Gruppo dalle sedi fisiche al cloud è stata concepita come un cambiamento strutturale del modello operativo che favorisce velocità e innovazione. Il programa Rise with Sap ha portato alla realizzazione di una piattaforma di servizi comuni basata sulle soluzioni cloud Sap Datasphere, Sap Analytics Cloud e Sap Business Technology Platform (Btp), che consente di semplificare e ottimizzare i processi core, armonizzare la gestione e l’analisi dei dati, unificare l’interfaccia utente.

Il Gruppo FS ha inoltre introdotto un programma di adozione dell’Intelligenza Artificiale, fondato su una solida strategia del dato e orientato a generare impatti concreti sulla performance operativa. L’approccio prevede l’integrazione di funzionalità di AI e GenAI nelle soluzioni software già esistenti e lo sviluppo di casi d’uso specifici, relativi alla gestione delle stazioni, alla manutenzione delle infrastrutture, alla sicurezza dei cantieri e degli ambienti del Gruppo.

