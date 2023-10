Gruppo FS e Palazzo Strozzi insieme per mostra Anish Kapoor

– Gruppo FS Italiane a fianco di Palazzo Strozzi in occasione della mostra Anish Kapoor. Untrue Unreal, ideata e realizzata insieme al celebre maestro che ha rivoluzionato l’idea di scultura nell’arte contemporanea. La rassegna fiorentina – in programma dal 7 ottobre al 4 febbraio – propone un percorso tra monumentali installazioni, ambienti intimi e forme conturbanti creando un originale e coinvolgente dialogo tra l’arte di Anish Kapoor, l’architettura e il pubblico di Palazzo Strozzi.

In occasione dell’evento – spiega la nota – FS Italiane, con Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri, consentirà ai visitatori di raggiungere comodamente il capoluogo toscano in treno usufruendo di particolari agevolazioni. I soci CartaFreccia in possesso di un titolo di viaggio delle Frecce e destinazione Firenze – con data antecedente al massimo cinque giorni da quella in cui si visita la mostra – potranno infatti accedere all’esposizione in due al prezzo di una sola persona.

Una particolare riduzione sarà prevista anche per i viaggiatori singoli delle Frecce soci di CartaFreccia, per i passeggeri degli Intercity, per chi utilizza il trasporto regionale della Toscana previa esibizione di un abbonamento mensile o annuale in corso di validità, o per chi è in possesso di biglietto di corsa semplice per Firenze valido per il giorno di accesso alla mostra. Ai clienti delle Frecce è inoltre dedicato uno sconto sull’oggettistica e sui prodotti editoriali presso il Bookshop di Palazzo Strozzi.

L’appuntamento rappresenta l’opportunità di entrare in contatto diretto con l’arte di Anish Kapoor nella sua versatilità, discordanza, entropia ed effimerità attraverso opere storiche e recenti. Nella sua arte l’irreale unreal si mescola così con l’inverosimile untrue, trasformando o negando la comune percezione della realtà, invitandoci al tempo stesso a esplorare un mondo in cui i confini tra vero e falso si dissolvono, aprendo le porte alla dimensione dell’impossibile.

Con il sostegno alla mostra Anish Kapoor. Untrue Unreal Ferrovie dello Stato rinnova la collaborazione con Palazzo Strozzi di Firenze e conferma l’impegno in occasione di prestigiosi appuntamenti con la cultura italiana e internazionale, favorendo nel contempo la mobilità di visitatori e appassionati con collegamenti a lungo raggio e regionali frequenti, sostenibili, frequenti e capillari. Una vocazione naturale per un’azienda radicata da oltre un secolo nel tessuto artistico, turistico, civile ed economico del Paese.

Notizie e approfondimenti sugli eventi sostenuti da Ferrovie dello Stato Italiane sono disponibili sui media del Gruppo: dal magazine mensile La Freccia alla testata online fsnews.it e al sito fsitaliane.it, oltre che attraverso i profili social tra cui @fsnews_it, @fsitaliane, @LeFrecce e @LaFreccia_Mag presenti su “X”.