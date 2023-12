Gruppo FS, a Sabrina De Filippis il premio CEO Italian Awards

– Sabrina De Filippis, amministratore delegato di Mercitalia Logistics, ha ricevuto il premio CEO Italian Awards 2023 nella categoria Logistica, “per aver contribuito al posizionamento del business della logistica in ambito internazionale, sostenendo il made in Italy e lo sviluppo dell’import-export del nostro Paese”. Come riporta FS News, l’evento, tenutosi ieri all’Hotel Principe di Savoia a Milano, promosso da Business International – Fiera Milano con Forbes Italia e giunto alla nona edizione, prevede la premiazione dei 15 Capitani d’impresa più innovativi e di successo dell’anno, secondo la classifica Forbes.

“Il premio ricevuto certifica il lavoro che tutta la squadra sta portando avanti con entusiasmo e convinzione per diventare il player europeo della logistica integrata”, ha dichiarato l’AD di Mercitalia Logostics, società capofila del Polo Logistica del Gruppo FS. “Davanti a noi abbiamo sfide internazionali che ci aspettano, ma sono sicura che tutti insieme riusciremo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, creando nuove sinergie e alimentando la catena del valore”.

Due i principali criteri seguiti per la scelta dei vincitori: i valori che guideranno il futuro, a partire dalla sostenibilità, e le sfide che il management deve affrontare, dalla leadership alla collaborazione, dalla valorizzazione del talento all’innovazione.

Il CEO Italian Summit & Awards è l’appuntamento che riunisce ogni anno oltre 200 amministratori delegati e imprenditori per discutere, insieme a rappresentanti delle istituzioni economiche e finanziarie internazionali, esperti, accademici e firme autorevoli del giornalismo i macro trend attesi e le questioni chiave del business mondiale. Nel pomeriggio di ieri, esponenti del top management ed esperti di economia e business a livello nazionale e internazionale si sono confrontati per cercare di capire come interpretare le logiche e le dinamiche di un mondo sempre più messo alla prova dalla “policrisi” geopolitica, economica, culturale e ambientale in atto.