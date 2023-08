Gruppi e band composte da fratelli: dai Jacksons ai Gallagher

Gruppi musicali composti da fratelli: le band storiche con al loro interno almeno due membri della stessa famiglia.

A volte la musica è questione di famiglia. Nella storia non è certo una rarità trovare gruppi musicali, band importanti e famose, che abbiano al loro interno almeno due fratelli. Ci sono casi, a dir la verità rari, in cui addirittura tutti i membri sono imparentati tra loro. Altri invece in cui, nonostante lo stesso ‘cognome d’arte’, la parentela era solo fittizia, come nel caso dei Ramones. Andiamo a scoprire cinque dei più famosi gruppi composti da fratelli: dai Jackson 5 agli Oasis.

Michael Jackson

Band composte da fratelli

Il caso più famoso in assoluto è forse quello dei Jackson 5. Storico gruppo musicale dell’Indiana, nome fondamentale della Motown, era composto dai fratelli Jackie, Tito, Jermaine, Marlon e soprattutto dal talentuoso Michael Jackson.

Tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta conquistarono le classifiche di tutto il mondo, diventando un fenomeno musicale senza precedenti. Di seguito la loro I Want You Back:

Ma negli stessi anni in cui i Jackson 5 nascevano in America, a Londra esplodeva il fenomeno dei Kinks, trascinati dai due fratelli Ray e Dave Davies. Con la loro You Really Got Me questa storica band scavò un solco con la musica precedente, di fatto ponendo le basi per la nascita di generi come l’hard rock, il proto-punk e così via.

Ecco l’audio ufficiale di You Really Got Me:

Ma tra i fratelli più famosi nella storia della musica non si possono non ricordare i Gibb, Barry, Robin e Maurice, più conosciuti come Bee Gees. Un trio capace di portare al massimo splendore la disco music durante gli anni Settanta grazie a capolavori come Stayin’ Alive.

Riascoltiamola insieme:

Ma è in ambito rock e metal che si ricordano le coppie di fratelli più famose in assoluto: dai Van Halen agli Abbott (nei Pantera), dai Cavalera (nei Sepultura) agli Hawkins (nei Darkness). Ma i fratelli più famosi in questo genere sono senza ombra di dubbio gli Young, Malcolm e Angus, colonne portanti degli AC/DC.

A loro si deve il merito di aver portato l’hard & heavy al massimo successo commerciale grazie a capolavori come Back in Black, il secondo album più venduto della storia dopo Thriller di Michael Jackson. Ecco il video della celeberrima title track:

Ma chiudiamo con i fratelli più famosi in assoluto. Soprattutto per il loro odio reciproco, scaturito in polemiche infinite che si arricchiscono ogni tanto di nuovi capitoli. Stiamo parlando ovviamente di Noel e Liam Gallagher, i fondatori degli Oasis, il gruppo britpop più famoso degli anni Novanta.