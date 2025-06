Grumo Nevano: La Controversia sulla Riunione di Maggioranza

Nel contesto politico di Grumo Nevano, emergono tensioni tra la maggioranza, guidata dal Sindaco Umberto Cimmino, e l’opposizione, rappresentata da alcuni membri del consiglio comunale. Recentemente, durante una riunione di maggioranza, si sono manifestati episodi di disaccordo, in particolare con la presenza del Presidente del Consiglio, Giovanni Landolfo, il quale ha esposto un comportamento che ha portato alla sua esclusione dall’incontro.

Cimmino, uomo di esperienza politica, si è trovato a dover affrontare una situazione di ostruzionismo interno, che si è manifestata anche attraverso le affermazioni di alcuni consiglieri di opposizione, i quali hanno denunciato la mancanza di trasparenza nella gestione del Piano Urbanistico Comunale (PUC). Questa accusa è stata condivisa da una parte della stampa locale, vista come allineata con l’opposizione.

La riunione si concentrava su aspetti fondamentali della governance, ma la partecipazione di Landolfo è stata vista come una provocazione, dato il suo atteggiamento critico nei confronti delle decisioni della maggioranza. Il Sindaco ha quindi ribadito il diritto di procedere con il proprio lavoro senza interferenze esterne.

L’opposizione, rappresentata da Cavassi e Susy Liguori, ha affermato che l’esclusione dalla riunione rappresenta un affronto alla democrazia, contestando la legittimità delle decisioni prese in assenza di un dialogo aperto. Tuttavia, la maggioranza ritiene di avere il diritto di operare in autonomia, essendo stata eletta dai cittadini per governare la città.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.nanotv.it