Se non sono anime gemelle loro è difficile pensare chi altro possa esserlo. Portavano addirittura lo stesso cognome prima di sposarsi, 74 anni fa: Maugeri. E la presentazione tra i due deve essere stata particolarmente divertente quando, entrambi ragazzi, in terra siciliana hanno scoperto di portare anche lo stesso nome. Lui Domenico, lei Domenica.

Il 9 febbraio hanno festeggiato 74 anni di vita insieme, un tempo che poche coppie possono dire di aver condiviso in famiglia. Questa mattina il sindaco di Grugliasco ha voluto incontrarli a casa per far loro gli auguri. Per Domenico, il 2021 è un anno importante per almeno due motivi, l’anniversario di matrimonio è da record ma lo è anche il compleanno: l’8 ottobre compirà 100 anni. Domenica è più giovane, ne ha 92 e quando ha conosciuto il suo futuro marito, in provincia di Catania, ne aveva soltanto 16. Quando raccontano i loro primi appuntamenti sorridono.

“In pratica è stata una fuitina”, dicono perché Domenica era troppo giovane. “Ho cominciato a lavorare come agricoltore con mio padre, poi mi sono sposato e ho continuato da solo. Avevo comprato un cavallo con il carro siciliano – racconta – Andavo a lavorare in una miniera di zolfo, sempre in Sicilia, poi con il boom degli anni ’50 è arrivato il camioncino”. Domenico ha lavorato anche in un’impresa edile per una dozzina di anni. ” Sono stato anche in Germania, ma poco, sono tornato subito, perché mi sono detto che ero stato cinque anni in guerra per l’Italia e non per la Germania”.

La coppia si trasferì a Grugliasco nel 1970. Qui hanno avuto tre figli, due gemelli, Giuseppe e Maria e poi Antonia. E’ Domenica a svelare i segreti di una coppia che è durata tre quarti di secolo. “Qualcuno deve abbassarsi e cedere – dice – e poi ci va il rispetto. Mia mamma mi diceva sempre di rispettare di più i parenti di mio marito che i miei, perché, mi ripeteva “se sbagli anche a parlare con me, io ti perdono perché sono tua mamma, ma se lo fai con la suocera è pur sempre un’estranea e quindi non può passarci sopra facilmente. E sono stata fortunata perché mi hanno sempre considerata come e anche più di una figlia”.

Il sindaco di Grugliasco Roberto Montà ha portato un libro fotografico della città e un fiore a questa coppia da record, insieme agli auguri della città. “Sono contento di poter festeggiare questa ricorrenza con voi e speriamo di poter fare meglio per i 100 anni di Domenico a ottobre – ha detto – Vi faccio gli auguri e i complimenti per la vostra unione e per la vostra bella famiglia. Siete un esempio per le tante coppie che decidono di unirsi in matrimonio”.