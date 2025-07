Grotte di Sant’Angelo: tesoro sotterraneo da esplorare in Calabria

Scoprire i tesori naturali e storici della Calabria è un’esperienza unica. Tra questi, le Grotte di Sant’Angelo, situate vicino a Cassano allo Ionio, si affermano come un vero e proprio gioiello del sottosuolo.

Queste grotte, uniche in Calabria, si sviluppano per oltre 2.300 metri in un intricato sistema di gallerie, visibili attraverso passerelle metalliche che facilitano la visita. La loro origine risale alla lenta erosione causata da fiumi di acqua sulfurea, creando formazioni spettacolari di stalattiti e stalagmiti, alcune dalle forme straordinarie, che affascinano i visitatori. Le visite sono programmate durante l’estate, con tour guidati che comprendono attività naturalistiche e aperture speciali durante le notti di luna piena.

Geologicamente, le grotte sono state scolpite nel calcare meso-cenozoico di Monte San Marco, dove processi di ossidazione dell’acqua hanno generato cavità ricche di minerali e rare concrezioni di gesso. La vegetazione ipogea, alimentata dallo stillicidio, contribuisce all’unicità del sito.

Le evidenze archeologiche indicano una continua frequentazione umana dal Neolitico fino all’Età del Bronzo, con reperti come ceramiche e statue rinvenuti durante gli scavi. La Grotta Pavolella, nota per i riti funerari, è particolarmente significativa.

Nel marzo 2025, le Grotte di Sant’Angelo hanno riaperto al pubblico dopo importanti lavori di ristrutturazione. Sono stati investiti oltre 2,8 milioni di euro per migliorare la sicurezza e l’accessibilità, creando un nuovo centro di accoglienza e un museo.

Le grotte sono riconosciute come geosito di alto interesse, con attività didattiche e trekking tematici programmati durante l’estate per favorire una maggiore consapevolezza delle dinamiche naturali. La visita può essere abbinata a escursioni nel centro storico di Cassano, arricchendo l’esperienza con un mix di natura e cultura.