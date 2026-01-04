Grotte di Capo Caccia rivelano specie sconosciute in Sardegna

Le grotte di Capo Caccia rivelano specie sconosciute. Le cavità sommerse e costiere del Parco Regionale di Porto Conte continuano a fornire risposte agli interrogativi della ricerca scientifica. Un recente progetto di ricerca ha identificato diverse nuove specie animali nelle acque sotterranee costiere del territorio, testimonianze viventi di un passato geologico complesso e affascinante.

Il ritrovamento più rilevante riguarda una specie del genere Gesiella, un verme marino che fino ad oggi era considerato esclusivamente endemico delle Isole Canarie. La scoperta di questa specie nelle grotte della Sardegna riveste un’importanza scientifica significativa. Secondo i ricercatori, la sua presenza rappresenta una traccia di una fauna molto antica. Gli animali del genere Gesiella possiedono origini chiaramente oceaniche profonde, e la loro localizzazione a Capo Caccia apre nuove prospettive sulla storia biogeografica del Mediterraneo occidentale.

La comunità scientifica ipotizza che le specie rinvenute nelle grotte possano rappresentare relitti di un periodo precedente alla Crisi Messiniana di Salinità, l’evento che circa 5–6 milioni di anni fa trasformò drasticamente l’ecosistema marino. In quella fase, il Mediterraneo subì un abbassamento radicale del livello del mare e modificazioni ecologiche profonde. Le specie rinvenute potrebbero costituire testimonianze dirette di processi biologici ed ecologici antecedenti a quel drastico cambiamento.

Oltre a Gesiella, le esplorazioni nelle acque sotterranee costiere del parco hanno individuato nuove specie della famiglia dei Nerillidae. Si tratta di piccoli anellidi tipici di ambienti cavernicoli e interstiziali, adattati a vivere negli spazi più ridotti e nascosti delle formazioni rocciose sommerse. Sono state inoltre scoperte diverse nuove specie di Platelminti Proseriati e di crostacei, organismi che confermano il valore ecologico e biologico delle grotte di Capo Caccia.

Il progetto è il risultato di una collaborazione scientifica internazionale che riunisce istituzioni di rilievo. La ricerca si inserisce nel progetto PRIN 2022 ANCHIALOS, coordinato da Alejandro Martínez. L’obiettivo del progetto è lo studio approfondito delle acque sotterranee costiere italiane, della loro biodiversità nascosta, e della resilienza di questi ecosistemi fragili di fronte ai cambiamenti climatici.

Le grotte di Capo Caccia si confermano come un patrimonio naturalistico di grande rilevanza e un archivio vivente della storia biologica marina. Questi ecosistemi sotterranei conservano specie e processi biologici che raccontano capitoli ancora poco conosciuti dell’evoluzione della vita nei mari. La ricerca condotta rappresenta uno sforzo sistematico di decodifica di questa memoria biologica, permettendo di comprendere meglio la complessa storia naturale del Mediterraneo e del bacino atlantico occidentale.