Grosso pastore tedesco incontra un gattino: il finale inaspettato

Cosa succede quando un grosso pastore tedesco incontra un piccolo gattino? La clip è diventata virale e il finale è del tutto inaspettato – VIDEO.

Cani giganti e gattini minuscoli non potrebbero essere più diversi, ma a volte formano le amicizie più incredibili. Tuttavia, l’amicizia non nasce da un giorno all’altro e ci vuole del tempo per comprendere l’uno e l’altro. Un pastore tedesco di nome Rocky è diventato il migliore amico del suo piccolo fratellino, ma gli ci è voluto un po’ di tempo per abituarsi a stare in sua compagnia.

Pastore tedesco e piccolo gattino: la nuova coppa diventa virale – VIDEO

La famiglia di Rocky ha pubblicato su YouTube un video dove mostra una delle prime interazioni del grande cane e il piccolo gattino. All’inizio il pastore tedesco sembra molto confuso dal miagolio della palla di pelo, tuttavia una volta annusato per bene, capisce che il micino è il suo nuovo fratellino.

Tutto inizia mente Rocky si riposa beatamente sul letto. Nel frattempo il piccolo gattino bianco e arancione miagola in continuazione in modo molto tenero e dolce. Ma Rocky, inizialmente, non sembra capire perché il piccolo essere emetta quei suoni. Così comincia ad annusarlo e do conseguenza anche il micino inizia ad avvicinarsi cautamente al grosso animale. Se prima non sapeva cosa fare ed era perplesso, dopo poco il cane si trasforma nell’animale più tenero del mondo.

Una volta che Rocky si sente più a suo agio in presenza del gattino, inizia a dargli tanti bacini. La sua lingua è così grande che copre tutto il viso del piccolino quando lo lecca. Tuttavia, il gattino non sembra intimidito dalle grandi dimensioni del cane, anzi, accetta i baci e guarda il cane come se ne volesse ancora di più. Dopo le dolci effusioni, i due adorabili animali sembrano avvicinarsi. Rocky si sdraia sul letto e lascia che il cucciolo si accoccoli accanto a lui. Tuttavia, il gattino è troppo curioso per rimanere fermo a lungo, così si alza e continua ad arrampicarsi sul letto.