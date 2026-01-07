Grosseto: maxi operazione contro evasione tributi

Il Comune di Grosseto ha avviato un’operazione di recupero dell’evasione e dell’elusione sui tributi locali, con l’obiettivo di recuperare oltre 4,6 milioni di euro tra Imu, Tari, Cosap e canone unico patrimoniale. Sono stati emessi e notificati avvisi di accertamento per un totale di 4.604.058,05 euro complessivi, tra imposta, sanzioni e interessi.

I contribuenti che non hanno regolarizzato le proprie posizioni dovranno affrontare la riscossione forzata tramite l’Agenzia delle entrate-Riscossione. Le somme sono state iscritte a bilancio sul capitolo “recupero imposte e tasse” e sono considerate esigibili nell’esercizio 2025.

La determinazione n. 3261 certifica che sono già stati emessi e notificati avvisi di accertamento per oltre 4,6 milioni di euro, di cui 2.780.533 euro per Imu, 1.818.075,05 euro per Tari (infedele/omessa dichiarazione), 86.575 euro per Tributo provinciale, 1.715.586 euro per Tari (omessi/parziali versamenti) e 25.492 euro per Cosap.

Il Comune ha anche dato il via alla riscossione coattiva Tari, affidata all’Agenzia delle entrate-Riscossione, per avvisi e solleciti emessi negli anni 2021-2023 ma riferiti a annualità dal 2014 al 2018. I ruoli approvati riguardano oltre 1,57 milioni di euro, che ora entrano ufficialmente nella fase di riscossione forzata.

L’amministrazione ha stanziato 4,4 milioni di euro come obiettivo di recupero dell’evasione per il bilancio 2025, segno che la linea è quella di intensificare controlli e riscossioni. Chi ha ricevuto o riceverà gli avvisi dovrà regolarizzare la propria posizione o rischiare il passaggio alla riscossione coattiva tramite Agenzia delle entrate-Riscossione.