Grosseto esige massima efficienza nella raccolta rifiuti

Nonostante il record del 72% di raccolta differenziata, l’Amministrazione di Grosseto esige massima efficienza e decoro. Il Comune ha trasmesso all’Autorità d’Ambito e al gestore Sei Toscana una contestazione relativa alle criticità riscontrate nel servizio di raccolta dei rifiuti urbani, emerse sin da mesi recenti.

L’Amministrazione ricorda come, a seguito dell’attuazione del Piano di riorganizzazione dei servizi, la città abbia registrato un significativo miglioramento delle performance ambientali, con una raccolta differenziata passata dal 37% al 72,00%. Il territorio coperto dal servizio di raccolta differenziata è ampio, circa 500 kmq, con raccolta mista sia stradale che domiciliare.

Il Comune rimarca la necessità che anche il gestore Sei Toscana operi nel migliore dei modi, ovvero mantenga gli impegni negli svuotamenti, nei ritiri domestici, negli spazzamenti, il tutto a salvaguardia dei livelli di qualità e di decoro urbano. Per tali motivi, è stato richiesto all’Ato un approfondimento della situazione e l’attivazione di un percorso condiviso finalizzato al superamento delle criticità segnalate, nell’interesse dei cittadini e del territorio.

Il servizio reso dal gestore ha un costo elevato e l’Amministrazione pretende che venga svolto nel migliore dei modi. Il Comune, attraverso l’ufficio ambiente e il suo assessore, presta la dovuta attenzione e competenza nel controllare che i servizi resi siano efficaci e puntuali. Il Comune esige che le scelte poste alla base del servizio debbano essere condivise tra tutti i soggetti coinvolti e evidenzia l’importanza di una salvaguardia dei livelli di prestazione del servizio.