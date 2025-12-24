11.7 C
Roma
mercoledì – 24 Dicembre 2025
Attualità

Grosseto esige massima efficienza nella raccolta rifiuti

Da stranotizie
Grosseto esige massima efficienza nella raccolta rifiuti

Nonostante il record del 72% di raccolta differenziata, l’Amministrazione di Grosseto esige massima efficienza e decoro. Il Comune ha trasmesso all’Autorità d’Ambito e al gestore Sei Toscana una contestazione relativa alle criticità riscontrate nel servizio di raccolta dei rifiuti urbani, emerse sin da mesi recenti.

L’Amministrazione ricorda come, a seguito dell’attuazione del Piano di riorganizzazione dei servizi, la città abbia registrato un significativo miglioramento delle performance ambientali, con una raccolta differenziata passata dal 37% al 72,00%. Il territorio coperto dal servizio di raccolta differenziata è ampio, circa 500 kmq, con raccolta mista sia stradale che domiciliare.

Il Comune rimarca la necessità che anche il gestore Sei Toscana operi nel migliore dei modi, ovvero mantenga gli impegni negli svuotamenti, nei ritiri domestici, negli spazzamenti, il tutto a salvaguardia dei livelli di qualità e di decoro urbano. Per tali motivi, è stato richiesto all’Ato un approfondimento della situazione e l’attivazione di un percorso condiviso finalizzato al superamento delle criticità segnalate, nell’interesse dei cittadini e del territorio.

Il servizio reso dal gestore ha un costo elevato e l’Amministrazione pretende che venga svolto nel migliore dei modi. Il Comune, attraverso l’ufficio ambiente e il suo assessore, presta la dovuta attenzione e competenza nel controllare che i servizi resi siano efficaci e puntuali. Il Comune esige che le scelte poste alla base del servizio debbano essere condivise tra tutti i soggetti coinvolti e evidenzia l’importanza di una salvaguardia dei livelli di prestazione del servizio.

Articolo precedente
Legge di Bilancio Italia
Articolo successivo
Vip morti nel 2025
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.